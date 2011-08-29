Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

25 апреля, судебные приставы Управления ФССП по Республике Башкортостан принимают участие в акции «Узнай о своих долгах», которая впервые проходит в масштабе всей страны.

В этот день судебные приставы Стерлитамакского городского отдела расскажут гражданам о том, как легко можно получить информацию о задолженности и оплатить ее через уникальный информационный сервис ФССП России «Банк данных исполнительных производств» или мобильное приложение «ФССП», не тратя время на личное обращение в Службу.

В рамках данного мероприятия работники Стерлитамакского городского отдела УФССП по Республике Башкортостан проведут разъяснительную работу, что особенно актуально в преддверии майских праздников. Место проведения акции — г. Стерлитамак ул. Дружбы д.3, (каб. 16).

Напомним, судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета должников, их движимое и недвижимое имущество, выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны, запрет на пользование специальным правом и другие меры принудительного исполнения.

Вряд ли кому бы то ни было захочется стать пешеходом, столкнуться с проблемой невозможности оплаты покупок с собственного счёта, либо вынужденно отказаться от заграничной поездки прямо во время прохождения паспортного контроля в аэропорту. Судебные приставы подскажут, как не испортить себе отпуск и отдых и донесут до жителей региона информацию об имеющихся задолженностях всеми возможными способами.

Важно знать, что любой гражданин может узнать свою задолженность, а также задолженность своих родных и близких через сеть Интернет на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России в разделе «Банк данных исполнительных производств». Более того, для мобильных устройств разработаны приложения позволяющие подключаться к Банку данных исполнительных производств со смартфонов, телефонов, а также существуют приложения для популярных социальных сетей, например, «В контакте».

Уважаемые граждане г. Стерлитамак, не ждите когда к Вам придет судебный пристав-исполнитель и применит меры принудительного взыскания, платите по долгам вовремя!