Выбрала и победила!

Молодёжный совет при Совете ГО г.Стерлитамак подвёл итоги конкурса «Выборы в объективе». К розыгрышу ценного приза – айфона – приглашались стерлитамакцы в возрасте от 18 до 30 лет. Для участия необходимо было сфотографироваться на избирательном участке 18 марта, в день выборов Президента России, а затем азместить снимок с обязательными хештегами в социальных сетях.

– На одном из заседаний активисты предложили конкурс для привлечения юношей и девушек на избирательные участки, необходима была достойная мотивация, – вспоминает депутат городского Совета, начальник отдела по молодёжной политике Азат Кускильдин. – Кураторы Молодёжного совета аккумулировали свои усилия и приобрели шестой айфон. Участники прислали почти 500 работ, но большую часть пришлось отбраковывать: люди делали фотоснимки вместе с бюллетенями, что запрещено по условиям конкурса. Или граждане выставляли неправильные хештеги, а некоторые вообще проживают не в Стерлитамаке. Все правила оговорены в положении конкурса – оно было доступно в социальных сетях.

В конце концов, организаторы отобрали около двухсот фотографий, каждой из них присвоили порядковый номер, победителя определил генератор случайных чисел. Прозрачность розыгрыша обеспечивала прямая трансляция в группах соцсетей Молодёжного совета. Разделять снимки по качеству не стали принципиально, чтобы сохранить равные шансы конкурсантов на успех.

Выборы хозяина айфона получились двухступенчатыми: первая участница, на чей номер указал компьютер, не подошла по возрастным ограничениям. Во втором раунде дорогостоящая техника всё-таки нашла свою обладательницу – молодую маму Гульсину Иванову. Заслуженный приз Азат Кускильдин вручил девушке на заседании президиума Молодёжного совета в Стерлитамакском филиале УГНТУ.

– Очень приятно и неожиданно, – признаётся счастливая Гульсина. – Пока ещё не совсем верю, что это правда. Хотя айфон у меня в руках, и он настоящий, это не шутка. Спасибо всем организаторам за конкурс «Выборы в объективе»!

С.КРАСНИЦКИЙ