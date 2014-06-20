Хвостики мышиные, ребёнка не обманешь!

Какие спектакли малыши и подростки смотрят по доброй воле?

Способны ли дети забыть о проделках и целый час быть примерными зрителями? Интересна ли «Дюймовочка» мальчикам? И может ли сказка Андерсена, увидевшая свет более полутора веков назад, прозвучать по-новому? Да, если за дело взялись режиссёр Светлана Щетинина и художественные руководители Гузель и Роберт Ишмаковы. Их «Дюймовочка» – это мюзикл с элементами классического балета и современного танца. Грандиозные декорации и эффектные костюмы приглашают сидящих в зале понять то, чего они раньше не замечали. Дюймовочка не столько хрупка, сколько трудолюбива, Мышка артистична, а Крота манит жажда власти…

С руководителем театра-студии «Солнышко» Гузелью Ишмаковой мы беседуем о том, как выработать иммунитет к представлениям «гастролёров» и воспитать вкус к настоящему искусству.

– Чем ваш спектакль принципиально отличается от всего, что мы знаем о героине Андерсена?

– Наша «Дюймовочка» продолжает серию музыкальных спектаклей, которые мы начали создавать в 2005 году. Сначала была «Снежная королева», потом «Двенадцать месяцев», «Щелкунчик», «Синяя птица», «Мама», «Буратино» и «Бременские музыканты». Делать мюзикл после трёхлетнего перерыва оказалось тяжело. Мы работали над ним с октября. Дети смотрели «Дюймовочку» на одном дыхании, в зале была идеальная тишина. Среди зрителей – и дети с ограниченными возможностями здоровья, они тоже выглядели счастливыми. Значит, всё получилось. Детей не обманешь.

– В чём, по-вашему, секрет успеха?

– Этот спектакль дети показывают детям. Даже самые талантливые взрослые не сыграют так искренне. Юные танцоры зовут ровесников в сказку, и сказка эта – красивая и правильная, о добре и дружбе. Она нужна большим и маленьким, девочкам и мальчикам. Например, кротов играют 20 мальчиков: они занимаются новым направлением «Hip-hop Kids», недавно привезли из Сочи первые места и успели подготовиться к мюзиклу всего за неделю. На репетициях мальчики не видели спектакль целиком. На премьерном показе, отработав на сцене, они бежали в зал смотреть мюзикл до конца. Спектакль получился живой, весёлый и понятный. Текст маленькие артисты расхватали на озорные цитаты: «Хвостики мышиные!», «Звезда болота!»…

– Как детям остаться друзьями, ведь главные роли достаются отнюдь не всем?

– Мы учим их дружбе и здоровой конкуренции. Соперничество должно быть честным, без драк и ехидства. Каждый из танцоров понимает: Дюймовочка должна быть маленькой, но работоспособной, ведь на ней держится весь спектакль. Ласточка – пластичной. Мышка – артистичной и хитрой: она пережила личную драму, сама была влюблена в Крота… Я как педагог вижу, кто с какой ролью справится лучше.

– Чем лично вам дорог этот спектакль?

– Мне не нравится, когда в наш город гастролёры привозят откровенно низкосортные представления, а детей ведут это смотреть. Для меня важно, чтобы и у нас, в провинции, дети росли на образцах высокого искусства. В «Дюймовочке» звучит классическая музыка: героиня просыпается под Грига, Снежинки танцуют вальс из «Щелкунчика» Чайковского. А вот, к примеру, танец лягушек – уже джазовая импровизация. Когда мы ездили на конкурс в Санкт-Петербург, то ходили в Мариинский театр: там танцует выпускница театра-студии «Солнышко». А начинала она с ролей в одном из наших сказочных мюзиклов. Недаром много лет подряд горожане именно их выбирали в качестве новогодних утренников для своих детей.

– Какого будущего вы хотите «Дюймовочке»?

– И «Дюймовочку», и более ранние спектакли мы не собираемся хранить на полке. Хотим, чтобы они жили и радовали зрителей.

Екатерина ЯКОВЛЕВА