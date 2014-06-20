За подписку – телевизор

Уважаемые читатели! Для вас объявляется конкурс «Выиграй суперприз!». Чтобы поучаствовать, надо подписаться на одно республиканское издание, входящее в ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», а также на газету «Стерлитамакский рабочий». Срок подписки – второе полугодие 2018 года.

Копии подписных квитанций необходимо вложить в конверт и отправить в Издательский дом «РБ» по адресу: г.Уфа, ул.Кирова, 45, отдел подписки и розницы. Розыгрыш будет проводиться тиражной комиссией – при ней в лототрон опустят все присланные квитанции.

Не упустите свой шанс стать обладателем нового планшета или получить суперприз – телевизор вместе с приёмником спутникового ТВ. Всего для награждения победителей конкурса подготовлен 21 приз. Подписывайтесь и выигрывайте!