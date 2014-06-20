Зачем пассажирам маршрут-двойник?

Наши подписчики спрашивают: «Почему маршрутные такси под номером 43 курсируют по двум разным траекториям?». Одни водители везут пассажиров от кольца «Соды» по улицам Худайбердина, Артёма до посёлка Загородного и обратно. Другие же – до колхозного рынка, не заезжая в Загородный. Читатели пишут: «Создаётся путаница, люди по ошибке попадают в Загородный, а те, кому нужно именно туда, оказываются на колхозном рынке. Пассажиры пытаются разобраться и советуют друг другу: «Садитесь в белый автобус», «А вам нужна жёлтая маршрутка». Почему два разных маршрута имеют один номер?».

Ситуацию разъясняет начальник отдела промышленности, транспорта и связи администрации города Иван Созонов:

– Открытый конкурс на организацию пассажирских перевозок по муниципальному маршруту № 43 выиграло Стерлитамакское троллейбусное управление. Автобусы МУП СТУ возят пассажиров по маршруту № 43 – от колхозного рынка по улицам Водолаженко и Артёма до кольца «Соды» и обратно. Муниципалитет не имеет права организовать маршруты за пределами города. Так что маршрут-двойник – от «Сельхозхимии» до кольца «Соды» – это деятельность нелегального перевозчика. Администрация городского округа регулярно обращается в транспортную инспекцию, совместно с ней и легальным перевозчиком мы проводим рейды – останавливаем маршрутки, курсирующие незаконно. Зачастую такие водители нарушают ПДД, у них отсутствуют карты маршрутов. На нарушителей составляется административный протокол и налагается штраф. Беда в том, что от момента составления протокола до выплаты штрафа может пройти больше года. А «нелегалы» продолжают перевозить людей. Что делать пассажирам? Пользоваться услугами легального перевозчика – это гарантия вашей безопасности.

Подготовила Екатерина ЯКОВЛЕВА