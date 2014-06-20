Жестокий урок

Почему о трагедии на ЧАЭС нельзя забывать

Чернобыль… Этот город в Киевской области давно стал синонимом техногенной катастрофы, случившейся 32 года назад. Взрыв четвёртого энергоблока атомной электростанции был страшен – кроме тех, кто погиб на месте аварии, тысячи людей умерли позднее от лучевой болезни. А город Припять опустел – всех жителей эвакуировали.

Вчера, в годовщину трагедии, ветераны-чернобыльцы пришли в парк им.Кирова. Здесь, у мемориала жертвам ядерных аварий и катастроф, состоялся традиционный митинг памяти. К собравшимся обратился председатель общественной организации Стерлитамака и Стерлитамакского района «Союз-Чернобыль» Леонид Быков. По его словам, из трёхсот ликвидаторов сегодня жив 151 человек. В организации также состоят 13 ветеранов ПО «Маяк», 50 ветеранов подразделений особого риска и 80 вдов. После минуты молчания Леонид Быков пожелал ликвидаторам здоровья и жизнелюбия.

– Каждый год в этот день мы вспоминаем жертв «мирного» атома, – подчеркнул заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов. – Призванные из разных городов и сёл СССР, они были отправлены обуздать смертоносную радиацию. Многим это стоило жизни, люди подорвали здоровье. Поэтому в будущем году хотелось бы встретиться в том же составе, без потерь.

Слова поддержки и уважения ликвидаторам высказал представитель военного комиссариата Максим Немченко. Преподаватель колледжа физкультуры, управления и сервиса Алексей Тупиков выступил от имени волонтёров колледжа. Он заметил, что 26 апреля навсегда стало чёрной страницей в истории нашего государства. Никто не вправе забывать об участниках чернобыльской трагедии и о том, какой дорогой ценой обходятся ошибки.

Член правления организации «Союз-Чернобыль» Алексей Шилин (на фото) в 1987 году, когда его вызвали в военкомат, трудился заместителем начальника цеха на заводе СК. Со времён армейской службы Шилин имел допуск к секретной документации. Специалистов такого уровня в нашем городе в то время было лишь двое. С августа по октябрь 87-го Алексей Николаевич работал недалеко от Чернобыля специалистом штабной службы.

– Радиация подстерегала в самых неожиданных местах, – вспоминает Алексей Шилин. – В моём кабинете был шкаф, набитый какими-то железками. Как-то раз проверили шкаф дозиметром, а он фонит, превышая все допустимые нормы в несколько раз. Выяснилось, что один из моих предшественников набрал дефицитных запчастей в зоне поражения, а с собой не взял. Запчасти, соблюдая меры предосторожности, захоронили.

– Радиационное облако не знает границ, оно обрушилось на соседние страны, даже до Скандинавии дошло, – продолжает Шилин. – Для планеты это был очень жестокий, но ценный урок. Аварию на станции Фукусима-1 в Японии удалось локализовать с наименьшими человеческими потерями, в том числе благодаря опыту Чернобыля.

Участники митинга декламировали стихи, посвящённые ликвидаторам аварии. К памятнику были возложены цветы. Позже в санатории-профилактории «Берёзка» для ветеранов-чернобыльцев и вдов состоялось чаепитие.

С.КРАСНИЦКИЙ