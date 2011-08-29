Жители Башкирии поинтересовались у Рустэма Хамитова, почему стоимость отдыха в санаториях республики такая высокая

Во время прямого эфира «Разговор с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым» жительница Башкирии подчеркнула высокую стоимость отдыха в санаториях республики.

«Съездить в Турцию на неделю дешевле, чем отдохнуть в нашем санатории «Янган-Тау». Станут ли доступными наши санатории?» — обратилась к Главе женщина.

«Наши санатории дорогие — это факт. Хотелось бы, чтобы доступность была высокой. Мы анализируем ситуации, видим, что санатории застряли в 20 веке. С точки зрения материальной базы, с точки зрения предоставления услуг, ценообразования. Я уже говорил, что будет сформирована новая система управления санаториями, она разрабатывается. Мы должны выйти на новый уровень, — сказал руководитель региона. — Разговаривая с главными врачами, слышу, что цены снизить невозможно. На 100 отдыхающих у нас обычно 150 работающих, поэтому цены высокие. Будем заниматься и занимаемся. Хочется сказать, что через привлечение сторонних инвесторов, будем работать над ценой путевки и строить новые корпуса. В «Янган-Тау» у нас 800 мест, а должно быть — 1500, в Красноусольском не 550, а 1000 мест. Тогда и стоимость путевки будет снижаться. Над этим надо работать, до всего руки не доходят. Но в то же время туристический поток в Башкирии растет. Мы впервые вошли в десятку регионов с самым развитым внутренним туризмом. Растет и событийный туризм, другие направления, видны результаты. Конечно, темпы нужны другие, но всё это зависит от ресурсов».

ИА «Башинформ»