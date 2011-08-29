Жителям Европы младше 16 лет запретят пользоваться WhatsApp

Мессенджер WhatsApp установил новое возрастное ограничение для несовершеннолетних жителей Европы. С 25 мая сервис станет недоступен для лиц младше 16 лет. Данное решение приняла администрация мессенджера.

В течение следующих недель юзеры должны указать свой возраст при принятии новых условий пользования. Каким образом пользователи будут подтверждать возраст при регистрации, пока неясно. Возможно, будет задействован метод, который использует Facebook. Соцсеть требует обозначить родителя своих молодых пользователей, чтобы те дали им разрешение на обмен информации посредством этой платформы.

Добавим, что ранее мессенджером можно было пользоваться с тринадцати лет.

Источник: Bash.News