Жизнь сначала

Как не уйти на «дно»?

Мы продолжаем серию публикаций о бывших алкоголиках, которые считали своё поведение и жизнь нормальными и не пытались ничего изменить. Путь к исцелению у каждого был свой.

Сулейману – сорок один год, полгода он не пьёт. Считает это огромным достижением в своей жизни.

– Я родился в деревне, – рассказывает он. – В первый раз попробовал спиртное лет в десять или двенадцать. Играли с ребятами на улице, нашли за сараем трёхлитровую банку домашнего вина, вкус мне понравился.

В 14 лет уехал в Уфу, учился на автослесаря. Там тоже время от времени выпивал, никто меня не контролировал, домой к родителям приезжал изредка, при них никогда не пил и даже не курил. Потом меня призвали на службу в инженерно-сапёрные войска, вспоминаю, что и тогда умудрялся выпивать.

Вернулся из армии, женился на девушке из нашей деревни, мы обосновались в Мелеузе, родились дети. Я работал в милиции и практически каждый день приходил домой пьяным. Были командировки в Чечню, участвовал в контртеррористической операции. В составе бригады я охранял блокпост, выезжал на зачистки. Считал себя героем – мне всё позволено, в том числе и расслабиться, пропустить стаканчик-другой. После десяти лет службы в органах меня попросили уволиться.

Потом начались случайные заработки, денег не хватало. Жена замучилась со мной, просила закодироваться. Я уступил – закодировался на год. Не поверите, ровно на следующий день после

окончания срока кодировки купил бутылку водки и пошёл на рыбалку.

Чтобы прокормить семью, уезжал на заработки в Москву, потом мы с женой и детьми жили в Санкт-Петербурге, но и там не сложилось – увольняли с работы из-за пьянства.

Жена не стала больше терпеть, развелась, забрала детей и уехала в город, сняла квартиру. Я остался жить в деревне со своим отцом, мама к тому времени уже умерла. Продолжал выпивать, иногда, когда был трезвым, где-то подрабатывал. Вскоре отец заболел и умер, я запил сильнее, чувствовал, что ухожу на дно. Брат предложил лечь в реабилитационный центр при наркологической больнице. Это меня и спасло, выписался я совершенно другим человеком. Нас не просто лечили, а возвращали к жизни. Медики разработали специальную программу, каждый день мы выполняли письменные задания. У меня было ощущение, что я учусь в высшем учебном заведении, изменилась даже моя речь.

Уже в больнице замечал плюсы своего трезвого состояния. Раньше я был вспыльчивым, если что-то не так, начинал кричать, злиться. Сейчас уже полгода не пью, и каждый день для меня как подарок. Появилась хорошая работа, снял недорогое жильё. Если раньше ждал окончания срока кодировки, то теперь отмечаю каждый «трезвый» день. Изменилось отношение родственников. Сегодня иду на концерт.

Мои дочки подросли, старшая работает, учится заочно в Казани, младшая – в девятом классе. Дети со мной общаются, приходят в гости, радуются, что я не пью. У жены – другая семья, девочки на отчима не жалуются. Есть ли желание вернуть жену? Я её уважаю как мать моих детей, но прошлое уже не вернёшь.

Сейчас я свободен. С одной стороны, красота, делай, что хочешь, ни перед кем не отчитываешься. Но иногда прихожу с работы в пустую квартиру, думаю: как здорово, если бы меня ждали с горячим ужином. Жениться – не проблема, считаю себя нормальным, адекватным человеком. Если раньше я всё внимание уделял спиртному, то теперь эта страсть переключилась на женщин. Серьёзных отношений у нас нет, просто флирт. Я понимаю, что придётся брать ответственность за другого человека. Проблема не создать семью, а прожить не месяц или два, а много лет. Я уверен, что один не останусь.

Рад, что обрёл настоящих друзей в сообществе анонимных алкоголиков. Я общительный, люблю смеяться, рассказывать анекдоты. Завожу каждый день новые знакомства.

Раньше я даже не смотрел в зеркало, сейчас радуюсь своему отражению. Да и чувствую себя молодым. В юности я хорошо катался на лыжах, выступал на школьных соревнованиях, потом представлял предприятия, на которых работал, собираюсь вновь заняться спортом. У меня такое ощущение, что я только начал ходить, как маленький ребёнок. Сам себе не нарадуюсь.

Я вновь стал писать стихи. Как в детстве. Однажды к нам в школу приехал поэт Нугуман Мусин, я ему показал свои сочинения, он похвалил. У меня много стихотворений, может, когда-нибудь опубликую.

P.S. Сообщество анонимных алкоголиков просит обращаться всех, кому нужна помощь в борьбе с алкоголизмом. Телефоны: 8-917-406-89-88, 9-927-088-92-36.

Также сообществу необходимо помещение, чтобы проводить собрания. Если есть неравнодушные люди, просьба откликнуться.

Альбина РАХИМОВА