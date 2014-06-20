Золотой возраст

Открыт клуб для пенсионеров

Башкирская содовая компания открыла первый клуб досугового центра для пожилых горожан. В рамках стратегии «Стерлитамак – наш общий дом» БСК поставила цель – создать для ветеранов сеть клубов, чтобы пожилые люди не замыкались в четырёх стенах и получили возможность применить свои знания и богатый опыт на благо города.

В клубах пенсионеры смогут проводить мастер-классы, заниматься творчеством, играть в настольные игры и т.д.

Говорят, после выхода на пенсию жизнь только начинается. Появляется время для себя. И то, что было невозможно в молодости, вдруг оказывается вполне исполнимым. «Лавочный» формат давно не подходит современным пенсионерам: скучно и бесполезно. Идея организовать клуб по интересам у наших активных горожан созрела давно, однако реализоваться планам мешали лишь предполагаемые затраты на содержание помещения. Но как-то представители совета ветеранов БСК задумались: на поддержку своих пенсионеров предприятие ежегодно выделяет средства, помогает городскому объединению ветеранов и совету пенсионеров ликвидированных предприятий. Вдруг и идею клуба поддержит?

Предложение руководства БСК превзошло ожидание: открыть не один клуб, а создать целую сеть клубов по интересам – организовать досуговый центр и несколько филиалов при нём.

– БСК возьмёт на себя аренду помещений и другие сопутствующие расходы. Ветеранам останется самое интересное – продумывать досуг, – рассказывает директор по связям с общественностью БСК Сергей Лобастов.

– У досугового центра уже есть своё название – «Золотой возраст». Имя для первого клуба ещё предстоит выбрать, а также составить план работы, – говорит директор центра Людмила Возных. – Планируем собираться каждую пятницу с 14 до 17 часов по адресу: ул.Салавата Юлаева, 6 (библиотека). План будем составлять на три недели. Руководителем первого клуба нашего центра будет Клавдия Лаврентьева. Этот и другие клубы предназначены для объединения всех ветеранов города. Здесь рады всем. В Стерлитамаке есть пенсионеры, которые отработали на своих предприятиях много лет, а сейчас, к сожалению, оказались брошенными – им особенно не хватает внимания.

– В наш совет входит почти тысяча человек, и я думаю, многие с радостью воспримут новость об открытии клуба, – добавляет председатель совета ветеранов ликвидированных предприятий города Ирина Сигаева. – Спасибо БСК, что заботится о ветеранах, не разделяя их при этом на своих и чужих.

– Открытие клуба – очень важное событие для Стерлитамака. В стране много подобных клубов, их польза очевидна, – рассказывает председатель совета ветеранов г.Стерлитамака Талгат Габитов. – Людям, которые на пенсии, важно общение. Они не хотят замыкаться в квартирах, хотят общаться.

В день открытия пенсионеры заполнили анкеты, куда вносили свои предложения по названию клуба, тому, чем хотели бы здесь заниматься. Петь романсы, читать стихи, танцевать, слушать музыку, заниматься йогой и делиться опытом по садоводству – кажется, можно составить расписание клуба не на три недели, а на три месяца.

О.ИЛЬИНСКАЯ