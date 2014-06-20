Зоркий взгляд и ловкие руки

Женщинам по плечу любая работа

Приятно наблюдать за руками шлифовальщицы Ольги Долгушиной. Кажется, что каждое движение отработано до автоматизма. Бытует мнение, что женщина за станком – редкость. Да и далеко не каждый мужчина пойдёт работать на завод. Но Ольга и её коллеги по цеху – прямое подтверждение тому, что без женщин – никуда. Им по плечу любая работа.

Она родилась и выросла в Стерлитамаке, после школы выучилась на портного-универсала. Выбор профессии был не случайным:

– Если помните, в девяностые годы выбор одежды в магазинах был небольшой. А мне хотелось красиво одеваться. Дома была швейная машинка «Подольск». Я шила всё, даже постельное бельё. В училище научилась всем тонкостям мастерства, мой гардероб пополнился платьями, куртками и даже пальто. Позже, когда родилась дочь, стала и её обшивать – выглядела как куколка.

Работать по специальности Ольга не стала: сразу после училища вышла замуж, ушла в декретный отпуск. Денег в семье не хватало, и она стала подрабатывать дворником в своём ЖЭУ.

– В район ВТС мы переехали из двухэтажки, расположенной возле железнодорожного вокзала, – родители работали на заводе, получили квартиру. Мне в ЖЭУ было легко – всех знаю. Когда дочь немного подросла, пришла в отдел кадров завода, где работали родители, соседи, знакомые. Тогда, в 2000 году, предприятие набирало мощности, требовались новые специалисты, – рассказывает Ольга.

Она стала учиться работать на шлифовальном станке. Испытательный срок прошла успешно. Очень помог наставник. Через некоторое время поступила на заочное отделение станкостроительного техникума.

Проработала несколько лет, но пришлось уволиться не по собственному желанию – завод закрыли. Ольга родила сына, после декретного отпуска работала в супермаркетах. Четыре года назад узнала, что идёт набор в ООО «Концерн «Инмаш».

По специальности сначала не приняли, но она быстро освоила печатно-высекательный агрегат, который обрезал огромные куски картона. Признаётся, что работа нравилась, единственным недостатком была пыль.

– Когда мне вновь предложили встать за шлифовальный станок, сразу же согласилась. Но поначалу переживала – столько лет прошло, справлюсь ли? Ведь в нашем деле столько нюансов, чуть замешкаешься – срежешь лишний миллиметр детали или того хуже – получишь травму. Опасения развеялись, когда начала работать – руки всё помнят!

Ольга рассказала, что сейчас изготавливает детали для автомобиля. Работа нравится, ничего сложного. Тяжело бывает устанавливать заготовку, иногда на помощь приходят мужчины-коллеги.

Ольга хорошо рисует, как и все члены её семьи. Она с гордостью показывает гравюры десятилетнего сына, которые хранит в памяти телефона. Сейчас покупает кисти и краски для двухлетней Маши – своей внучки.

– Многие удивляются, узнав, что в свои 38 лет я уже бабушка, – эта роль мне по душе. Но больше времени, конечно же, провожу с сыном. Он у меня рыбак и турист. Участвуем в слётах, недавно были на зимней рыбалке – впечатления незабываемые!

Спрашиваю, садится ли Ольга за швейную машинку, ведь руки тоже должны помнить?

– Нет, ничего не шью. Во-первых, я и так работаю, напрягая зрение. Во-вторых, сейчас проще купить одежду – выбор на любой вкус и кошелёк, да и ткани дорогие. Я лучше порисую или пойду с сыном на рыбалку.

Альбина РАХИМОВА