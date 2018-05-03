3 июня пройдёт предварительное голосование по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления.

Сделать свой выбор в предварительном голосовании может каждый житель Башкортостана. Чтобы проголосовать, достаточно придти 3 июня на один из участков. С полным списком участков и кандидатов можно ознакомиться на сайте pg.er.ru.

Как показали дебаты, среди участников предварительного голосования есть люди разного возраста, разных взглядов, с разными интересами и разными целями.

Если программы и цели кандидатов отражают ваше видение того, в каком направлении должна развиваться республика, то вы можете поддержать каждого из них. В случае победы кандидаты смогут принять участие в выборах в Государственное Собрание-Курултай от самой крупной партии страны и республики. А значит, у них будут все шансы реализовать общие идеи и проекты.

Кто из кандидатов лучше и чьи проекты будут полезнее всего для народа – решать только вам.

Ждём вас 3 июня на счётных участках предварительного голосования!