Акция «Солдатская каша»

9 мая 2018 года на площади им. Ленина с 11.00ч. до 17.00ч. пройдет акция «Солдатская каша» от БСТ.

Ведущие телеканала угостят гречневой кашей гостей мероприятия, волонтеры раздадут георгиевские ленты, а также состояться инсталляция военных событий у военно-полевой кухни.

Организаторы акции – Башкирское спутниковое телевидение, радиостанция Спутник ФМ совместно с МЧС России по Республике Башкортостан и Комитетом по делам молодежи города Уфы.