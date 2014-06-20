Акция «Солдатская каша»
9 мая 2018 года на площади им. Ленина с 11.00ч. до 17.00ч. пройдет акция «Солдатская каша» от БСТ.
Ведущие телеканала угостят гречневой кашей гостей мероприятия, волонтеры раздадут георгиевские ленты, а также состояться инсталляция военных событий у военно-полевой кухни.
Организаторы акции – Башкирское спутниковое телевидение, радиостанция Спутник ФМ совместно с МЧС России по Республике Башкортостан и Комитетом по делам молодежи города Уфы.
Автор: Администратор (7 мая 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.