В Стерлитамаке состоялась премьера #Трипоросёнка.

И пусть все вокруг продолжают грустно шутить про погоду, мы объявляем Лето открытым!

26 и 27 мая, традиционно ко Дню защиты детей и началу лета, мы выпустили новую сказку #ТРИПОРОСЁНКА.

Название сразу настраивало зрителей на модное звучание, и спектакль, действительно, получился ярким и современным. И очень музыкальным: звучали и бит – ритмы, и мотивы традиционного английского кантри, а задорные куплеты в исполнении Волка и поросят порадовали живым исполнением и юмором.

В отличие от классического сюжета, в нашей сказке появились новые и очень важные персонажи: очаровательная бабочка (Татьяна Дорофеева), хулиганистые Грибы (Анна Храмова, Елизавета Тодорова, Александр Чесноков) и, такой непохожий на злодея, желающего отобедать поросятами, Волк. В исполнении Артемия Зайцева получился скорее обаятельный, лирический рокер, с сомнениями Гамлета – «есть или не есть?». Да и как скажите можно съесть таких очаровательных поросят, которые дружат между собой и лесными обитателями, учатся справляться с житейскими трудностями и самостоятельно осваивают азы строительства? Поросята, в исполнении Дениса Хисамова, Ильи Павликовского (Гилюса Мингазова) и Регины Рушатовой покорили маленьких зрителей.

Сказка получилась весёлой и солнечной ещё и благодаря замечательным декорациям художника- сценографа Евгения Терехова (г.Москва), чьи идеи были воплощены благодаря стараниям работникам всех цехов Театра.

Режиссёр спектакля Анжелика Рамазанова (г.Москва) отметила необычайный комфорт в работе над спектаклем, благодаря тёплой, семейной обстановке нашего Театра. Здорово, что ещё одной волшебной детской историей у нас стало больше! Обязательно посмотрите «#трипоросёнка» в новом сезоне!