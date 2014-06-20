Альпинист из Башкирии погиб в Непале при восхождении на Эверест

Рустем Амиров, альпинист из Башкирии, погиб во время восхождения на вершину Лхоцзе, высота которой составляет 8516 метров. Мужчина отправился в Непал более месяца назад. Подъем осуществлялся совместно с иностранными коллегами.

Последняя запись в социальных сетях Рустема Амирова датируется 12 мая. Альпинист готовился к решающему штурму вершины. По правилам покорители гор осуществляют подъем постепенно, проходя акклиматизацию в лагере на каждой новой высоте. Согласно планам альпинист планировал потратить на это три дня, а 17 мая – совершить решающий подъем на пути к вершине.

До лагеря 3 идем паралельно с моим непальским другом Нарбином Магаром, который штурмует Эверест. Далее моими напарниками по восхождению на Лхоцзе будут Виктор из Перу и Йоши из Японии, вот такая компания подобралась. Команда американцев по соседству тоже ориентируется на даты 16-17 мая, но они идут на Эверест. Посылайте меня подальше и ждите новостей через неделю!

обращение Рустема Амирова к своим подписчикам перед восхождением

Перед восхождением Рустем Амиров посетил эфир передачи “Телецентр” на телеканале БСТ. В ней он подробно рассказывал о своих планах, делился впечатлениями. Ничего не предвещало беды. Перед самым подъемом Амиров также рассказывал о восхождении.

По предварительным данным, мужчина страдал горной болезнью. На последний подъем он отправился без специального оборудования. До самой вершины ему не хватило всего около 100 метров. Когда мужчина не вернулся в лагерь, ему на помощь были отправлены высотные носильщики, однако, время было уже безвозвратно утеряно.

Коллектив телерадиокомпании “Башкортостан” и редакция bash.news выражает искренние соболезнования родственникам погибшего альпиниста.

Источник: Bash.News

Фото: социальные сети.