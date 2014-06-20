ЧИТАЮТ ВСЕ

Дорогие читатели, в мае нашей газете исполнился 101 год. Новый век – новый отсчёт.

«Стерлитамакский рабочий» не пересказывает новости, а даёт вам достоверную информацию, качественную аналитику и экспертные мнения. Мы рассказываем о человеческих судьбах и помогаем решать проблемы – делаем всё, с чем не справляется интернет. Выбирайте настоящую журналистику, читайте «СР»!

Альбина Лукьянова, учитель начальных классов:

– Мои родители всю жизнь выписывают городскую газету. Я тоже читаю «Стерлитамакский рабочий»: мне интересно узнавать, чем живёт мой город, какие события в нём происходят, и какие люди у нас живут. Считаю, что каждому городу нужна своя газета. Желаю «Стерлитамакскому рабочему» процветания, пусть в придачу к полюбившимся рубрикам появляются новые, а мы с удовольствием будем вас читать!