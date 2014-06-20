Чтобы полюбить город, надо его открыть

Помните анекдот?

– Пойду погуляю под дождём.

– Но дождя нет…

– Уж и погулять нельзя!

Так вот, можно, дорогие! В любую погоду, особенно если это «Майская прогулка». Пройти с огромной компанией пешком по родному городу вместо того, чтобы промаяться в выходной за компьютером – такой вид досуга придумали в Екатеринбурге 35 лет назад. Стерлитамакская прогулка гораздо моложе: наши добровольцы из социально-волонтёрского проекта «Движение жизни» проводят её в четвёртый раз. «Майская прогулка» – это не соревнование, а вид активного отдыха под девизом «Испытай себя!» и пять маршрутов: пеший, велосипедный, для слингомам, людей с ограниченными возможностями, любителей скандинавской ходьбы.

Как поют фазаны? Что такое рай на земле? Благодарное ли это дело – предсказывать погоду по старинным приметам? О городе и о нас с вами – репортаж с «Майской прогулки». Поехали!

Начало пути

ЗДОРОВЬЕ В ПОДАРОК

Воскресенье. Встаю раньше, чем раскрываются одуванчики. Так рано поднимаются обычно садоводы и собаководы. Спешу на остановку, дышу черёмуховым ветром. Стрижи норовят подрезать крыльями низкие пушистые облака. Город глядит из-под облаков сонно, но весело.

Площадка перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена». Люди регистрируются целыми семьями и в одиночку, получают карты с описанием маршрутов и отправляются на зарядку с тренерами генерального спонсора «Прогулки» фитнес-клуба «World Gym». Кстати, «Майскую прогулку» традиционно поддерживают самые добросовестные спонсоры и партнёры, такие, как салон «Мебель Эль» и компания «БашДекор».

– Всю жизнь мечтала о таких долгих прогулках, – говорит работница водоканала Зульфия Латыпова. – Дочка мне хороший велосипед подарила, сегодня поеду по веломаршруту.

– Отличная идея – обойти родной город, познакомиться с ним заново, – отзывается Расуль Хамзин, председатель общества экологов РБ. – Иду пешком, один. Не сомневаюсь: будет интересно!





Липы украсят парк имени Жукова

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Учитель начальных классов Алиса Галина с детьми идут по пешему маршруту, без сокращений: дочке – три года, сыну – шесть.

– Шесть с половиной, – деловито уточняет Денислам. За плечами у него рюкзачок, в руках зонтики – для себя и сестрёнки. На кофточках памятные значки из дерева – крохотные фактурные легкоатлеты.

– Дети не новички, – улыбается Алиса и берёт дочку на руки. – В прошлом году мы тоже участвовали в «Майской прогулке», им понравилось. Хорошо, что никто друг с другом не соревнуется: есть возможность знакомиться, общаться…

Наше шествие напоминает улучшенный вариант первомайской демонстрации, о которой молодые участники знают по книжкам и родительским фотоснимкам.

По проезжей части на инвалидных колясках с электроприводом по особому маршруту едут четверо участников из общества «Преодоление»:

– Я работал заместителем директора в строительной организации, всю жизнь с людьми, – делится 59-летний Газинур Идрисов, инвалид второй группы. – Из-за болезни меньше общаюсь и двигаюсь, а сегодняшняя прогулка – хорошее средство от одиночества.

ПРО ФАЗАНОВ И ЛЮДЕЙ

Линия горизонта, которую мы безнадёжно теряем среди многоэтажек, открывается взгляду на окраине города. Там, за соломенными полями, – много дорог, а у нас сегодня – одна на всех. Первый контрольный пункт – мечеть Мухаммадсалим. Ветряная мельница, колодец, важные мохноногие куры и разговорчивые фазаны – в этой старинной легенде из дерева и камня начинаем чувствовать себя почти родными. Предлагаем друг другу сфотографироваться, вместе управляемся с колодезным ведром – как будто только и ждали повода, чтобы улыбнуться и начать доверять друг другу.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 мая 2018 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА