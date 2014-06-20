Дарит ли “Л’Этуаль” бесплатные косметические наборы?

Сегодня по всей стране жители различных регионов, в том числе и Башкирии, получают сообщения в мессенджерах об акции невиданной щедрости от известного магазина. По версии распространителей информации, каждый желающий может получить от компании бесплатный косметический набор. Получить бонус можно по специальной ссылке.

Информация в рассылке гласит: “Л’Этуаль делает специальное предложение на Первый День Лета и дарит всем бесплатный косметический набор до воскресенья. Спешите, пока бонус не отменили. Мужчины могут сделать подарок для своей любимой”. Внутри сообщения “вшита” ссылка на сайт, перейдя на который вы можете получить долгожданный набор.

Несмотря на то, что многие поверили в эту информацию и побежали в ближайший магазин, на горячей линии компании предупреждают: подобная рассылка – не более, чем спам. Более того: обо всех акциях в магазинах компании можно узнать только на официальном сайте. Жителей России призвали не верить мошенникам.

Кстати, по такой же системе несколько месяцев назад появилась первая рассылка на ваучеры от “Икеи”. После выполнения всех условий квеста пользователя перекидывало на сотни сайтов, которые открывались одновременно. Таким образом, мошенники воровали трафик наивных покупателей. Также неделю назад россияне пересылали друг друг якобы бесплатные флаеры на обед от “Макдональдса”. К слову, ссылка так же вела на подозрительный сайт, точь-в-точь похожий на официальный.

Источник: Bash.News

Фото: Интернет.