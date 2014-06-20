Школьники получили паспорта

Накануне Дня Победы в администрации города вручили паспорта лучшим школьникам Стерлитамака, отличившимся в учёбе, спорте, общественной жизни.

Большинство из них пришли с родителями, бабушками и дедушками, а некоторые – c учителями.

Глава администрации города Владимир Куликов отметил, что свой самый первый и главный документ ребята получают накануне важной даты, в один из главных праздников страны.

– Уверен, что у каждого из нас есть родственники, отдавшие жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками. Благодаря им мы живём, важно, чтобы и вы, молодое поколение, знали и помнили своих героев.

Семиклассница Эльвина Такиева (на снимке) из школы № 9 – отличница, призёр многих олимпиад, гордость родителей. После торжественной церемонии призналась, что этот день для неё особый и важный. Что изменилось с получением главного документа? На этот вопрос Эльвина без раздумий отвечает, что почувствовала себя чуть старше, ответственнее, словно осталось позади беззаботное детство. Впереди – новые планы, цели, девушка мечтает стать переводчиком. А в День Великой Победы она собиралась вместе с родителями принять участие в акции «Бессмертный полк» и пройти по улицам города с портретом своего прадедушки.

Альбина РАХИМОВА