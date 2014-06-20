Для заинтересованных в улучшении жилищных условий

11 мая в 17 часов в большом зале администрации городского округа (проспект Октября, 32) состоится встреча заместителя Председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре А.В.Ковшова, а также представителя Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан с гражданами, заинтересованными в улучшении жилищных условий, путём приобретения на льготных условиях жилья в строящихся многоквартирных жилых домах по ценам, не превышающим себестоимость строительства.

Дополнительная информация по телефонам: г.Уфа – (347) 285-00-90; г.Стерлитамак – 24-16-63.

ОЖК