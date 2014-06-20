Дню Победы посвящается

Невзирая на прогнозы метеорологов, почти безоблачное небо и по-весеннему ласковое солнце позволили стерлитамакцам провести самый значимый для нашей страны праздник на улицах родного города. Великолепие проспектам, площадям, паркам придавала только что проклюнувшаяся зелень на газонах и деревьях. И люди в отличном настроении с флагами, разноцветными воздушными шарами, многие при наградах, и чуть ли не каждая семья – с портретами «Бессмертного полка» вышли на празднование Дня Победы.

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Стерлитамакский рабочий» стартовала сразу после прохождения «Бессмертного полка» – спортсмены и физкультурники города словно подчёркивали преемственность поколений, принимая эстафету от фронтовиков, которые 63 года назад начинали эти самые массовые спортивные соревнования.

На параде открытия команды приветствовали и напутствовали заместитель главы администрации городского округа Михаил Григорьев, председатель общественного совета по спорту Мидхат Мусакаев, депутат городского Совета, мастер спорта СССР Владимир Петров, председатель горспорткомитета Юрий Селивёрстов, ветераны труда и спорта.

Нынче эстафету проводили по новой форме, объединив всех участников в один забег, и поистине грандиозным получилось зрелище, когда после выстрела стартового пистолета во всю ширину проспекта Ленина вперёд рванула масса спортсменов разного возраста.

При таком раскладе не оказалось равных в скорости спортсменам Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса: четверокурсница Юлия Власова (на фото) финишировала первой. Второй результат показала команда знаменитой школы № 32 – девятиклассница Снежана Иванова немного отстала от лидера. А вот за остальные позиции на протяжении всех четырнадцати этапов при поддержке многих тысяч зрителей шла ожесточённая борьба. Тем приятнее было призёрам получать заслуженные награды!



Итак, специальные призы традиционно были вручены победителям первого, самого протяжённого этапа: студенту Стерлитамакского филиала Уфимского государственного нефтяного технического университета Илье Саушину (на фото), представителю команды муниципального отдела образования Артуру Кириллову, студенту колледжа физической культуры, управления и сервиса Егору Никифорову, Айбулату Алтынбаеву (школа № 5) и Даниле Денисову (школа № 32), студентке Стерлитамакского профессионального многопрофильного колледжа Ирине Николаевой.

В командном зачёте в победители и призёры вышли среди вузов команды СФ БашГУ (первое место), СФ УГНТУ (второе); среди предприятий и организаций – команды отдела образования (первое место), АО «Башкирская содовая компания» (второе), Стерлитамакской ТЭЦ (третье); среди учреждений среднего профессионального образования – команды Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса (первое место), химико-технологического колледжа (второе), Стерлитамакского политехнического колледжа (третье); среди школ – команды школы № 32 (первое место), школы № 5 (второе место), гимназии № 2 (третье). Наконец, среди чисто женских коллективов – команды Стерлитамакского профессионального многопрофильного колледжа (первое место), Стерлитамакского медицинского колледжа (второе место), колледжа культуры и искусства (третье).

Оргкомитет соревнований благодарит за помощь в организации и проведении эстафеты колледж физической культуры, управления и сервиса, спортивную школу олимпийского резерва, федерацию лёгкой атлетики, коллектив театрально-концертного объединения, сотрудников МВД по Стерлитамаку и «Скорой помощи».

Олег ПЕРШИН