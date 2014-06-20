ЕГЭ

У выпускников 9-х и 11-х классов может появиться ещё один обязательный экзамен – по географии, сообщают «Известия». Проект концепции развития географического образования, который в том числе предполагает обязательные ГИА и ЕГЭ по этому предмету, сейчас находится на утверждении в Минобрнауки России и может быть принят до конца мая.

По мнению авторов концепции, школьный курс географии имеет большое значение для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодёжи. Между тем, экзамен по географии сейчас выбирают около 20 тысяч российских выпускников, это в 20 раз меньше количества сдающих ЕГЭ по самому популярному предмету – обществознанию.

Как рассказали в Министерстве образования РБ, в этом году для получения аттестата обязательными остаются ЕГЭ по двум предметам – русскому языку и математике. ЕГЭ по географии является экзаменом по выбору.

Д.ПЕТРОВА