Фотолетопись родного края

Откройте республику вместе с Тамарой Андреевой

В минувшие выходные в парке им.Гагарина открылась фотовыставка известного фотохудожника Тамары Андреевой «Открой республику». В экспозицию вошли около 100 работ. Это портреты, деревенские истории, зарисовки из городской жизни, народные праздники, завораживающе прекрасная башкирская природа во всём её многообразии и великолепии и просто интересные мгновения из нашей повседневной жизни. Основные съёмки проводились в последние два года,

но на выставке представлены и более ранние снимки.

При помощи универсального языка фотографии автор рассказывает о культурном и природном наследии нашей малой родины. Портреты, пейзажи, бытовые зарисовки составляют уникальную современную фотолетопись родного края. Независимо от жанра все фотографии излучают добро и теплоту.

Первые зрители

ХУДОЖНИК ПО ПРИЗВАНИЮ

Достойное место в экспозиции занимают величественные ландшафты, то залитые яркими цветами, то слепящие снежной белизной, то режущие глаз чёрно-белыми графичными линиями. Художник по призванию и поэт по мировосприятию, Тамара Андреева в своих работах воссоздаёт необыкновенный, уникальный мир природы, которым нельзя не восхищаться: горные вершины, сверкающие в солнечном свете или укрытые лёгкими туманами, снежные равнины, среди которых ледяными изваяниями застыли деревенские избы, деревья, укрытые невесомым покрывалом из ледяных кружев, реки, несущие свои воды всему живому, берёзы в золотом одеянии, покорно встречающие зиму.

Животные и птицы – неотъемлемая часть мира природы, показанного автором. Грациозные лошади, игривые собаки, крикливые гуси, изящные цапли и забавные кошки вкупе с красивейшими пейзажами составляют удивительный мир, с которым мы можем познакомиться благодаря работам Тамары. Среди фотографий пейзажной серии нашлось место и макросъёмкам: травинки, капельки, букашки – всё то, что трудно заметить вечно спешащим городским жителям. Увидеть прекрасное, запечатлеть и поделиться с другими людьми – кредо настоящих фотохудожников, к которым относится и Тамара.



«Тени на снегу»

ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ И ХАРАКТЕР

Башкирия славится не только уникальной природой, но и своими людьми. Поэтому выставка была бы неполной без портретов. Как признаётся сама Тамара, больше всего ей нравится снимать людей. Портреты в её исполнении (неважно, в цветном или чёрно-белом варианте) всегда объёмные, контрастные, яркие, насыщенные, но в то же время камерные, домашние. Тамара не любит постановочные фотографии. Она старается поймать живые эмоции, запечатлеть человека в родной для него среде, способной рассказать о нём, его характере и привычках.

На цветных снимках краски помогают раскрыть замысел. Зачастую в кадр попадают детали, характеризующие человека, помогающие раскрыть его личность. Фотография «Русская красавица» в чёрно-белом варианте просто немыслима. Розовые щёчки, алые губки, яркий наряд только оттеняют красоту девушки.

На чёрно-белых фотографиях главное – лицо, глаза героя. Цвет и детали только отвлекают зрителя, мешают ему прочувствовать драматургию снимка. Чёрно-белые фото помогают сконцентрироваться на важном, увидеть и настроение героя, и его эмоции, и внутренний мир, и окружающую среду, заглянуть в прошлое человека, попытаться предугадать его будущее,

но остаться при этом в настоящем.

«Деревенские забавы»

Рассказывать о талантливом фотохудожнике и её работах можно много, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Ольга КИСЕЛЁВА