На домах ветеранов появились памятные таблички

На днях Стерлитамак присоединился к Всероссийской акции «Знай героя». На домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, с их согласия размещаются памятные таблички.

– Табличка, на первый взгляд, – такая малость, – утверждает представитель инициативной группы горожан Анна Онищенко. – Но она очень много значит. Это символ уважения к героизму участников войны и одновременно напоминание всем нам об их подвиге. Нельзя переписывать историю, забывать её уроки – жизнь может жестоко за это наказать. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится всё меньше. Мы вспоминаем о них лишь в праздники. А вот эти таблички напомнят в повседневной суете о тех, благодаря кому мы спокойно живём, работаем, воспитываем детей.

Одним из первых такой знак появился на доме, в котором живёт Клавдия Пантелеевна Болотова (на фото) – санинструктор Советской армии. В 1942 году 20-летняя Клава в составе известного эшелона женщин-добровольцев из Башкирии отправилась под Сталинград. Её батарея охраняла от гитлеровцев мост через Дон. Постоянные обстрелы, бои и, казалось, нескончаемый поток раненых. Всю войну Клавдия Пантелеевна спасала жизни. В мае 1945 года её часть дошла до Будапешта. Сдав раненых в госпиталь, девушка зашла в католический храм. Пастор выбежал к ней навстречу с криком: «Доченька, война закончилась!».

– Война – это страх, ненависть и боль, – утверждает Клавдия Пантелеевна. – Я не хочу, чтобы молодёжь узнала, что это такое. Берегите мир, цените его, любите друг друга, и тогда всё у вас будет хорошо!

К.СЕВОСТЬЯНОВ