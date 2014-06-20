Главное – не мешать!

Как власть поддерживает предпринимателей

День предпринимательства – относительно молодой, но очень важный праздник. Ведь именно малый и средний бизнес – основа благосостояния страны. Сейчас в стране 6 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству увеличить число занятых в этой сфере до 25 миллионов человек к 2024 году.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил:

– Малый бизнес – огромная составляющая нашей экономики. Его совокупный продукт в республике уже превысил 1 трлн рублей. В силу разных причин предпринимательство в республике достаточно продолжительное время не пользовалось поддержкой. Более того, было даже существенное противодействие его развитию. Сейчас, надеюсь, от этого избавились. Здесь главное – не мешать. А если помогать, то и эффект будет соответствующий. Мы стараемся помогать.

С 2015 года Республика Башкортостан активно участвует в Национальном рейтинге инвестиционного климата. За три года Башкирия улучшила свои результаты на 27 позиций – с 40-го места в 2015 году поднялась на 13-е. За это время власть приняла меры, делающие жизнь предпринимателей проще. Сократились сроки регистрации прав собственности, постановки на государственный кадастровый учёт недвижимого имущества и согласования кадастровых работ. Зарегистрировать предприятие теперь быстрее и проще. Открыть банковский счёт можно за полдня. Земля для реализации масштабных приоритетных проектов предоставляется в аренду без торгов, и это закреплено законодательно. Сокращены сроки подключения к электросетям, сетям газораспределения, тепло- и водоснабжению. Освобождены от налога на имущество экологические проекты, увеличен срок действия налоговых льгот на имущество и прибыль с трёх до десяти лет, предусмотрена возможность сохранения имеющихся мер господдержки в случае реорганизации предприятия. Все обращения, связанные с нарушением прав инвесторов, рассматриваются теперь в приоритетном порядке и в десятидневный срок. Благодаря реформам в контрольно-надзорной области облегчено бремя необоснованных проверок бизнеса. Действует множество программ и фондов, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу.

К.СЕВОСТЬЯНОВ