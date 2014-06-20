В Стерлитамаке отметили 100-летний юбилей пограничных войск России.

«На границе тучи ходят хмуро…». Строки этой песни напрашивались сами собой среди множества зелёных фуражек и беретов на фоне хмурого майского дня. Будто оказался на какой-то героической заставе. Среди зелёных головных уборов выделялись и чёрные бескозырки ребят, служивших в морских частях погранвойск.

Чеканя шаг…

На торжества по случаю 100-летнего юбилея пограничных войск России в парке им. Маршала Жукова явились сотни пограничников. А всего, как рассказал нам председатель общественной организации ветеранов погранвойск Стерлитамака рядовой запаса Ришат Галеев, на учёте в горвоенкомате сегодня состоят порядка полутора тысяч рядовых и офицеров погранвойск.

До начала мероприятия мы успели переговорить с ветеранами. Сержант Василий Иванов служил на советско-китайской границе. Говорит, серьёзных инцидентов не было. Отношения с Китаем в начале восьмидесятых у СССР были не столь радужные, как сейчас, но уже не такие напряжённые, как в шестидесятые, когда из-за боевых действий на острове Даманском мы были на грани войны.

Рядовой Михаил Кобяков, служивший в Прибалтике во взводе повышенной боеспособности (ПБС), припомнил курьёз из своей службы. Одна бабуля повадилась ходить к своим родственникам в Польшу. Её постоянно вылавливали на «обратном пути» польские пограничники и передавали нашим. Главное, переходила всегда в одном и том же месте. Наконец, бабушку переселили в Саратовскую область – подальше от государственной границы. Но она оттуда сбежала и снова подалась через границу. На сей раз, после трёх дней засады, её выловили уже наши пограничники.

Но такие курьёзы – исключение. Служба пограничников заслуживает самого глубокого уважения и почёта. Свидетельство тому – портреты пограничников, что были выставлены в тот день у монумента бойцам погранвойск. Это Игорь Сергиенко, служивший на финской границе, Марс Галимов (12-я застава Московского погранотряда на таджикско-афганской границе), Павел Никитин (Карачаево-Черкесский пограничный отряд), морской пограничник Виктор Конченко. Все они погибли при исполнении воинского долга. Здесь же – портрет полковника Юрия Голована, ушедшего из жизни в прошлом году.

Звучит команда: «Под знамя погранвойск Федеральной службы безопасности России смирно!». Заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов объявляет минуту молчания в память пограничников, не вернувшихся домой.

«Вы – пример воинской доблести, – сказал начальник отдела призывной комиссии военного комиссариата г.Стерлитамака подполковник Радик Амиров. – Глядя на вас, молодёжь будет мечтать о службе на границе».

С ним были солидарны руководитель совета ветеранов ФСБ г.Стерлитамака подполковник ФСБ в отставке Марат Хакимов, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, военный журналист, писатель, полковник в отставке Михаил Андреев и другие гости, пришедшие поздравить пограничников. После возложения цветов к монументу пограничникам торжества продолжились в Городском дворце культуры, где для ветеранов был подготовлен праздничный концерт. А наиболее активные ветераны пограничной службы были отмечены грамотами и подарками от администрации города.

28 мая 1918 года был подписан Декрет об утверждении в РСФСР пограничной охраны, в следующем году переименованной в пограничные войска. В 1958 году эта дата была узаконена как День пограничных войск. О том, что 22 июня 1941 года флот отбил нападение, знают все. И мало кому известно, что на суше только пограничники достойно встретили врага. Вооружённые одним стрелковым оружием, они гибли в неравном бою, но не отступали. А на Дунае пограничники вместе с красноармейцами даже сумели отбросить вражеские части назад.



Цветы к монументу

Из поколения в поколение передаются боевые традиции пограничников. Служба в пограничных войсках всегда считалась одной из самых почётных и ответственных.

Фаяз ЮМАГУЗИН