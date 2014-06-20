И жизнь продолжается!

В канун празднования Дня Победы в городском загсе в торжественной обстановке чествовали бриллиантовых и золотых юбиляров супружеской жизни. Семья – это отношения, построенные по законам чести, добра и любви. Но если бы наша страна, наш народ не победили в Великой Отечественной войне, вряд ли семи супружеским парам, прожившим в браке 60 и 50 лет, удалось создать счастливые семьи, вырастить детей, дождаться внуков и правнуков.

Об этом говорил юбилярам супружеской жизни управляющий делами администрации городского округа Р.Р.Мушарапов, который от имени Главы республики вручил им подарки и цветы.

– По поручению главы администрации поздравляю вас с этой важной в вашей жизни датой, – сказал Рустам Рашидович. – Здоровья, счастья и долголетия вам и вашим близким! Время летит быстро, но в вашей памяти хранятся самые важные, дорогие воспоминания – рождение детей, новоселье, появление внуков. Спасибо вам за то, что вы являетесь достойным примером для молодёжи, за то, что вашими руками, умом, талантом строился и хорошел наш город.

Флюра Газнабиевна Галиева, которая в любви и согласии прожила со своим мужем Раисом Миркадамовичем полвека, от имени всех юбиляров поблагодарила руководство города и республики за внимание к супружеским парам, много десятилетий идущим по жизни рука об руку. И, конечно, в этот радостный день для виновников торжества пели и танцевали юные артисты Городского дворца культуры.

Семейные пары Курамшиных, Булякуловых, Галиевых, Кисловых, Маркеловых, Муратовых и Петровых поздравили сотрудники загса, друзья и близкие родственники, которых в зале торжеств собралось в этот солнечный майский день немало. Под звуки свадебного марша Мендельсона своих родителей, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек спешили обнять и седые солидные мужчины, и совсем крохи. Так, супругов Курамшиных поздравлял их двухлетний внук Дамир, а семейная чета Петровых с гордостью держала на руках свою девятимесячную правнучку Арину.

– Жизнь продолжается, – улыбаются Фагим Галиевич и Галия Карамовна Курамшины (на снимке), живущие в браке уже 60 лет. – Мы оба – дети войны, и нам не понаслышке знакомы холод, голод, тревога за близких. В наших семьях мужчины воевали, а женщины трудились для фронта в тылу.

Отец Фагима Галиевича Гали Шаймухаметдинович воевал в Белоруссии и Польше, вернулся с фронта живым. А Галию Карамовну война лишила отца. Карам Шайдулович погиб под Луганском и был погребён в братской могиле. Долгое время близкие не могли найти место его захоронения.

– Но мы всё-таки смогли отыскать могилу отца, – со слезами на глазах говорит Галия Карамовна. – Ездили туда вместе с мужем, чтобы отдать дань его памяти. К сожалению, сегодня там опять война…

Благодарность отцам за Победу, которая далась потом, слезами и кровью, стала тем общим фундаментом, на котором Фагим и Галия построили свою большую и дружную семью. У них трое замечательных детей, восемь внуков и четыре правнука.

– Старший наш сынок уже пенсионер, первая дочка – врач, вторая работает учительницей, – рассказывают супруги. – А мы до сих пор нежно любим друг друга, помогаем и уступаем один другому. Без любви и уважения ничего в этом мире не построишь.

Под этими словами могут подписаться Миниварис Саитгареевич и Асма Амировна Булякуловы, много лет проработавшие на «Соде», воспитавшие двоих сыновей, в семьях которых подрастают четверо внуков.

Есть чем гордиться Юрию Владимировичу и Вере Михайловне Маркеловым, которые воспитание двоих детей совмещали с работой в «Электрических сетях» и на машзаводе. Сегодня пять внуков и правнук продолжают фамилию Маркеловых.

По-прежнему полны сил и энергии Ринат Галимуллович и Жанна Вячеславовна Муратовы. Отдав лучшие годы жизни заводу нефтеспецматериалов и городской больнице № 3, они вырастили дочь Инну, которая продолжает дело матери и трудится в той же больнице.

Сын, дочь и трое внуков – таков итог романтической встречи в кино, давшей старт супружеской жизни золотых юбиляров Петра Николаевича и Любови Ильиничны Кисловых.

А созданию семьи Петровых предшествовали юношеская дружба и переписка между солдатом Виталием и девушкой Лизой. Судьба подарила им двоих сыновей и троих внуков. В большом доме, построенном своими руками, они любят встречать родных и в праздники, и будни.

Все семь пар – яркий пример того, что может быть создано любовью под мирным небом.

Марина ВОРОНОВА