«Иду в поход – два ангела вперёд!»

О чём двадцать лет поют туристы на городском фестивале

Красивейшие, не тронутые цивилизацией места, прилив адреналина при штурме речного порога или скалистой вершины, тяжёлые испытания пеших странствий – этим часто объясняется прелесть туристических вылазок на близкие и дальние расстояния. Объясняется, но не исчерпывается! А как же единение людей в одну сплочённую группу? Магия вечернего огня с тихим треском разгорающихся поленьев взывает к откровениям души, и тогда кто-нибудь достаёт гитару…

Поёт Татьяна Салимгареева

Туристская песня как особая форма общения давно преобразовалась в отдельное направление и разрослась до многотысячных фестивалей. На огромных территориях размещаются фанаты палаточного отдыха: слушают знаменитых и не очень бардов, исполняют у ночных костров собственные произведения. В Стерлитамаке ежегодно проводится свой фестиваль туристской песни «Крепитесь, люди, скоро лето!». В этом году ему исполнилось 20 лет. Хороший возраст, чтобы вспомнить, с чего всё начиналось.

ОДНОГО КОНЦЕРТА МАЛО

– Впервые папа взял меня в поход в шестилетнем возрасте, – рассказывает бессменный организатор и ведущая фестиваля Татьяна Салимгареева. – С тех пор я себя без туризма не мыслю. Вместе с папой занималась в содовском турклубе «Ориент», а в 90-х у клуба намечался юбилей. Я устроила праздник, он всем понравился. В итоге родилась идея организовать вечер для всех туристов города. Мы подумали и решили: пусть это будет не банальная тусовка для «своих», а песенный фестиваль, где каждый турклуб представит по автору-исполнителю. Ни в коем случае не конкурс – мы не хотели выяснять, кто лучше поёт или играет на гитаре.

В советские годы любое уважающее себя предприятие, крупное учреждение имело свой туристический клуб. В новое время без должной поддержки они угасали. Через три года после юбилея закрылся «Ориент», исчезли другие, известные на всю республику турклубы. Если не считать коммерческих организаций, сегодня в городе функционирует только «Глобус». А фестиваль живёт. Почему?

– Туристы никуда не делись, – объясняет Татьяна. – Да, турклубов почти нет, зато есть некоммерческие общественные объединения любителей водных, пеших, скальных и других походов. Кроме песен, важная часть нашего фестиваля – это общение, обмен опытом. Данный формат мы нашли не сразу. Знаете, когда туристы собираются вместе, образуется особый коллектив. Первый фестиваль был целиком концертным. Но одних песен оказалось мало. И мы поставили столы, начали показывать видеоролики наших странствий. Допустим, съездили знакомые ребята на Алтай в поход пятой категории сложности – всем городским туристам интересны подробности. На фестивале они рассказывают об Алтае, делятся полезной информацией: как готовиться к таким поездкам.

– Существуют несколько известных рек, по которым сплавляются многие, – продолжает Салимгареева. – А есть Юрюзань, с верховьев которой долго никто не ходил. Четыре года назад я рискнула, и меня забросали вопросами: как туда добраться, где взять дрова, ловит ли там мобильная связь и прочее. Сплав по Юрюзани считался очень тяжёлым, но всё оказалось выполнимо. Разбирать нюансы этого похода с каждым из моих знакомых в отдельности было бы затруднительно, а на общем собрании я сообщила необходимые сведения.

О ГИМНЕ И ОПЕКУНАХ

Первый фестиваль прошёл в 1998 году в ДК «Сода». Желающих поучаствовать набралось столько, что пришлось часть отсеивать. Секрет ажиотажа был прост – Татьяна в то время помогала в организации «Полигона» и «Подворотни», и молодые рокеры подумали, что новый фестиваль тоже предназначен для них.

Любопытна история названия «Крепитесь, люди, скоро лето!». За год до создания фестиваля появилась одноимённая песня барда Олега Митяева и приобрела неслыханную популярность в туристической среде. Татьяна Салимгареева с друзьями переписала текст, убрала из него митяевские приметы столицы и вставила свои рюкзаки и палатки. Получился настоящий гимн фестиваля. Кстати, использовать авторский хит Олег Митяев разрешил лично, когда Татьяна обратилась с этой просьбой на концерте барда в Уфе. «Ради бога, мне даже приятно», – ответил артист.

– На первых порах нам очень помог Владимир Иванович Куликов, в то время возглавлявший отдел по молодёжной политике администрации города, – вспоминает Татьяна. – Фестиваль проходил под эгидой отдела, Владимир Иванович изыскивал подарки, грамоты для участников, здорово нас поддерживал. Сейчас мне помогают друзья. А фестиваль после нескольких лет «кочевой жизни» обосновался в районном Дворце культуры Загородного посёлка, где я работаю заместителем директора. Там сложилась инициативная группа, которая опекает фестиваль. Директор РДК Александр Анатольевич Швецов идёт навстречу: предоставляет помещение, технику, музыкальную аппаратуру. Спасибо ему огромное, это так удобно! Раньше залы приходилось арендовать: вечная морока с поиском места, дороговизну аренды не окупали никакие билеты.

АКСАКАЛ НАШЕГО КОСТРА

Праздник песни и общения проводится в апреле, накануне первых весенних сплавов. Бывают и осенние встречи, но в более узком формате собираются лишь те, кто активно «отходил» турсезон, кому есть что рассказать. В этом году на сцене пели 15 человек. Исходя из опыта, Татьяна Салимгареева уверена – это оптимальное число. Официально концертная часть занимает полтора часа, но затем организаторы предоставляют свободный микрофон, когда любой гость может спеть что-то своё, любимое. Стихийные выступления обычно идут в три раза дольше.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 16 мая 2018 года)

Владимир ПАРФИРОВ