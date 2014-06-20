Историй много, победа одна

Люди прошли по городу с портретами своих героев

Бесконечной людской рекой течёт по проспекту Октября «Бессмертный полк». Каждый идущий в этом потоке преисполнен чувства гордости за своего героя, портрет которого он несёт в руках. Потомки солдат, офицеров, тружеников тыла и всех, кто не щадил своей жизни для нашей общей Победы, встают в ряды «Бессмертного полка», чтобы не прервалась связь поколений, чтобы внуки и правнуки победителей помнили их имена. Участников шествия с каждым годом становится всё больше. Война коснулась практически каждой семьи: справа и слева от меня шагают мужчины и женщины, ветераны и школьники, молодые пары с маленькими детьми. Флаги, воздушные шары, штандарты с портретами свиваются в одну пёструю ленту, как бы парящую над мостовой. Рядом поют «Катюшу». К горлу то и дело подкатывает ком: только здесь понимаешь, сколько всего было положено на алтарь Победы.

Бесконечная людская река

Семьи Ивановых и Николаевых в полном составе пришли почтить память своих близких, вернувшихся с войны живыми. Четырёхлетняя Женя, пятилетняя Вера и полуторагодовалая Даша ещё не осознают, что их прадедушки – младший сержант Яков Павлович Белоногов и ефрейтор Николай Никифорович Шаталин – рисковали жизнью, чтобы сегодня над головами этих малышек синело мирное небо.

У каждого – свой герой

Дина Юрьевна Подцепняк вместе с дочерью Евгенией проносят по улицам Стерлитамака портрет Жениной прабабушки, участницы войны Александры Михайловны Подцепняк.

– Она была связисткой, на фронт отправилась с первым женским батальоном из Башкирии, участвовала в боях под Сталинградом, – рассказывает о прабабушке Женя. – А умерла чуть больше десяти лет назад, уже в преклонном возрасте.

Супруги Гизатуллины несут портреты Шагитуллы Хайрулловича Гизатуллина, погибшего в районе Пскова, и его брата Шарифуллы, пропавшего без вести в 1941-м:

– Оба брата были рядовыми пехоты. Могилу деда Шагитуллы мы нашли буквально на днях, по интернету выяснили, что там есть и обелиск, и фотография. Теперь мечтаем съездить на место, где он сложил свою голову.

Семьи Черных и Васильевых тоже несут портреты своих родных. Старшина 2-й статьи Тихоокеанского флота Константин Николаевич Зудов был радистом, воевал на торпедных катерах с японцами. Домой вернулся живым, долгие годы работал в районном узле связи. Алексей Тимофеевич Смирнов войну начал танкистом, после ранения был переведён в связь, войну закончил в Праге.

– У нас ещё два деда погибли в Великую Отечественную, – говорят женщины. – Но их фотокарточки не сохранились. Тимофей Смирнов и Николай Васильев сложили свои головы за наше мирное будущее – один под Курском, другой – под Сталинградом. Вечная им память!

У каждого – своя история

Юрий Александрович Пресняков держит в руках портреты своего отца Александра Ефимовича, командира пулемётного расчёта, получившего тяжёлое ранение позвоночника, и деда Маркела Андреевича Скаридова, пехотинца, прошедшего и через финскую, и через Великую Отечественную войны.

Сергей Петрович Устинов встал в ряды «Бессмертного полка» вместе со своей четырнадцатилетней дочкой Елизаветой. На их штандарте – портрет прадедушки Лизы Ивана Степановича Гугучкина, воевавшего на Дальнем Востоке. Второй её прадедушка Прохор Ефимович Устинов трижды был ранен, дошёл до Берлина.

Впервые в шеренге «Бессмертного полка» шагают Любовь Игнатьевна и Александр Лукины. В руках женщины – портрет её деда Никона Васильевича Погорелова, красноармейца-стрелка, пропавшего без вести на Псковщине в марте 1943-го. Саша несёт портрет своего деда Игната Никоновича Погорелова, военная судьба которого сложилась довольно драматично. Младший лейтенант Погорелов воевал на Орловско-Курской дуге, побывал в немецком плену. В 1945 году был освобождён, реабилитирован и направлен служить в японские лагеря под Иркутск. Дважды за войну родные получали на него похоронки, но он всё-таки уцелел.

Ильгиз и Тансылу Мулюковы принесли на шествие фотографии дедушек – кавалериста 28-го Гвардейского полка Гарифуллы Сагадиева и пехотинца Гарифуллы Мулюкова, воевавшего на Калининском фронте. Зарина Хуснутдинова прижимает к груди снимок своего прадеда Хамзы Габдрахмановича Акчулпанова, связиста, участника Маньчжурской операции.

– Я с волнением смотрю на людей, которые несут портреты своих близких, – признаётся волонтёр, третьекурсник строительного колледжа Зинур Юсупов. – Когда видишь столько народа, кажется, что в Великую Отечественную воевал весь наш город.

На 1-м Белорусском фронте отважно сражался с врагом дед нашего мэра Сергей Артамонович Куликов, 1897 года рождения. Ему тоже повезло вернуться домой живым.

– А меня назвали в честь моего дяди, – рассказывает Алексей Серебряков, возглавляющий местное отделение партии «Единая Россия». – Алексей Леонтьевич Серебряков воевал в партизанском отряде, там встретил свою любовь – девушку по имени Зина. У них родилась дочка Галина, моя двоюродная сестра. Двадцать лет мои родители искали их, и только в 1969 году родственные связи между нашими семьями были восстановлены.

Да, война у многих отняла близких, многих покалечила, многим подарила судьбоносную встречу с любимым человеком. Сколько людей прошло маршрутом «Бессмертного полка» этим майским днём, столько уникальных историй можно было бы рассказать. И каждая заслуживает того, чтобы стать частицей нашей общей истории, которая у нас с вами, как и Победа, одна на всех. Чтобы и дальше сохранять и приумножать её, нужно хотя бы раз просто взять и встать в ряды «Бессмертного полка».

Марина ВОРОНОВА