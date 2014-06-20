Их имена будут знать внуки и правнуки

Накануне 9 Мая в УМВД России по г.Стерлитамаку вспомнили героев, которые защитили нашу страну от фашизма.

В мероприятии участвовали помощник начальника УМВД майор внутренней службы Анатолий Серов, председатель городского совета ветеранов УМВД Людмила Кузьмина, ветераны органов Фанзиль Мифтахов, Альвира Ярмухаметова, Маркиян Трофимов, Римма Савельева, вдова сотрудника Лилия Храмова и личный состав управления.

К памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, были возложены цветы. Участники посетили могилы ушедших коллег – тех, кто воевал с гитлеровцами, а затем вёл непримиримую борьбу с преступностью, охраняя общественный порядок.

Наш долг – помнить о них и проявлять неустанную заботу, чтобы их имена знали наши дети, внуки и правнуки. Быть наследниками славного фронтового поколения – это великая честь и высокая ответственность.

А.НАГАЕВА