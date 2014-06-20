Как безопасно провести лето

Правила поведения для каждого ребёнка

Школьников ждут каникулы — три месяца, свободные от уроков и домашних заданий. Как бы ни проводил время ваш ребенок, где бы он ни был, всегда нужно соблюдать элементарные меры безопасности. Напомним их.

Полезные телефоны

Единый телефон аварийных и экстренных служб: 112

Единый номер детского телефона доверия по РФ: 8–800–2000–122

Детский телефон доверия по РБ: 8 (347) 246–12-12; 8 (347) 273–09–00

Уполномоченный по правам ребёнка в РБ: 8 (347) 280-85-25

Дети и дорога

С приходом лета дети много времени проводят на улице. Они играют в мяч, катаются на велосипеде или скутере, причем нередко оказываются на проезжей части — неожиданно для водителей. Чтобы избежать подобных ситуаций и их последствий, ГИБДД проводит ряд профилактических мероприятий. В рамках акций «Внимание: дети!», «Автокресло» и «Притормози!» организуются дополнительные рейды, посты ГИБДД располагаются вблизи пешеходных переходов, в СМИ размещается социальная реклама.

К работе привлекаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Они составляют акты в отношении родителей, дети которых перебегают дорогу в неположенном месте или на красный свет. Затем все эти нарушения рассматриваются на родительских собраниях в школах и на специальных комиссиях по безопасности дорожного движения.

— Известно, что дети воспитываются на личном примере родителей, — говорит госинспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД Линар Зиннуров. — И, как правило, после таких административных мер родители начинают задумываться о воспитании у своих детей культуры поведения на дороге. Часто приходится наблюдать, как родители при детях открыто возмущаются, если госинспекторы штрафуют за отсутствие автокресла. Хочется еще раз напомнить: нельзя пренебрегать средствами защиты юных путешественников в автомобилях.

Источниками повышенной опасности являются велосипеды и различные виды мототранспорта.

— Дети до 14 лет не должны выезжать на велосипедах за пределы двора без сопровождения взрослых, — подчеркивает госинспектор. — В городах республики на некоторых улицах появились велосипедные дорожки, которые расположены параллельно с проезжей частью дороги, а иногда и пересекают ее. Передвигаться по специальной полосе имеют право только велосипедисты старше 14 лет. Что касается водителей мототранспорта, они выезжают на дороги с массовым скоплением автомобилей и часто попадают в ДТП. Проблема в том, что на легких мотоциклах и скутерах катаются в основном подростки, которые не имеют ни навыков, ни опыта вождения, а также прав на управление. Согласно правилам, у всех водителей любого мототранспорта должны быть права категории «А». Обучение проводится с 16 лет, а получение прав возможно только с 18 лет.

— Прежде чем купить ребенку скутер, родители должны позаботиться об образовании юного водителя, и только по достижении совершеннолетия он сможет полноправно управлять транспортным средством, — говорит Линар Зиннуров. — При этом не следует забывать о средствах защиты. Обязательная амуниция скутериста и мотоциклиста — это подлокотники и шлем.

Специалисты выделяют три главные причины детского травматизма на дорогах: недостаточный надзор со стороны взрослых, невнимательность ребенка и в силу возраста плохой навык у детей адекватно оценивать движение транспорта. Поэтому наш эксперт советует родителям:

— Не оставляйте детей наедине с дорогой, без присмотра. Прививайте культуру поведения на дороге. Сделайте присутствие маленького пешехода на улице как можно более заметным, для чего детскую одежду нужно украсить светоотражающими элементами.

Тогда водителям будет легче увидеть ребенка в темное время суток, в сумерки и непогоду.

Скажем опасностям «нет»

Сколько мы, родители, ни внушаем своим маленьким детям — нельзя разговаривать с чужими дядями и тетями, а уверенности в том, что они не заговорят с незнакомцами и не уйдут с ними в неизвестном направлении, нет.

Злоумышленники действуют самыми различными способами. Заманивают, предлагая угостить пресловутой конфеткой или посмотреть собачку-котенка, приглашают «сняться в кино», поиграть в компьютерную игру, на квест. Могут сыграть на хорошем воспитании ребенка, попросив о «помощи» — донести сумку, показать улицу. Для убедительности они даже могут правильно назвать имена родителей — якобы это их коллеги. Или действуют через посредников — других детей, которых под разными предлогами просят, чтобы они привели ребенка к ним.

По мнению психолога Лилии Гайсиной, проблема в том, что дети по своей природе наивны, доверчивы и послушны.

— Как ни странно прозвучит, но корень проблемы скрыт именно в послушании. В нашем менталитете заложено, что ко всем взрослым надо относиться почтительно и уважительно. Мы постоянно внушаем своим детям, что взрослых нужно слушаться беспрекословно. Но не всегда объясняем им, что не все взрослые — хорошие, не всем можно доверять.

Родителям кажется, что воспитание заключается в указаниях — дверь не открывай, к окну не подходи или с чужими не говори. Но это сиюминутное воспитание, от которого мало пользы. Куда важнее постараться выработать у ребенка в целом критическое отношение к окружающей действительности. Дети в какой-то степени должны стать недоверчивыми, все ставить под сомнение, не стесняться проявлять свое мнение, эмоции.

В то же время постоянными разговорами об опасностях нельзя доводить ребенка до излишней тревожности. Он должен чувствовать себя психологически комфортно. Поскольку если находиться в постоянном стрессе, то формируется невротическая личность, — говорит Лилия Гайсина.

Объясните детям: с виду потенциальные преступники могут совершенно не вызывать подозрений. Научите своего ребенка говорить твердое «нет» — не нужно никому помогать. В случае опасности самое правильное — звать на помощь всеми возможными способами. Преступника можно отпугнуть криками, неадекватным поведением.

Потренируйтесь с ребенком. Создавайте искусственные ситуации: например, подходит незнакомый человек и заводит разговор, а ребенок отвечает ему согласно выработанной схеме. Дети любят играть, они с удовольствием сделают вид, что не узнают даже родную маму. А потом договориться с незнакомым для ребенка человеком и отработать ситуацию в реальности. Ни в коем случае нельзя ругать ребенка, если в ходе тренировки он что-то сделает неправильно! Наоборот, стоит закрепить с ним все, что получилось, и поработать с тем, что еще не очень удается.

Рассмотрим наиболее типичные ситуации.

Предлагают покататься на машине. Ни при каких условиях не садиться в машины, сразу бежать в противоположном направлении и скрыться из виду в людном месте.

Насильно тащат в машину или другое место. Забыть о воспитании и морали. Громко кричать, бить, кусаться.

Просят помочь что-нибудь сделать, заманивают показать что-либо интересное или предлагают купить подарок. Отказаться и быстро уйти. Если незнакомец пытается вас преследовать, стучать в окна, кричать, звать на помощь, забежать в ближайший магазин, почту, школу, где сообщить о подозрительном человеке.

Говорят, что мама ждет там-то или маме нужна помощь. Не идти, скрыться.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 мая 2018 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».