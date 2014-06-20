Как в Башкортостане получить корову от государства?

В республике реализуется адресная социальная программа, по которой малоимущие семьи, проживающие в селе, могут получить поддержку. Какую именно и кто может на нее претендовать, узнал корреспондент телеканала «БСТ».

После смерти мужа Ляйсан Сагидуллиной пришлось одной вести хозяйство и воспитывать дочерей. Куры, гуси, коровы – малоимущая семья кормилась со своего подворья и огорода.

Ляйсан Сагидуллина: «Для жителей деревни корова – это всё. Это у нас стол полный получается. И сметана, и творог. Мы выросли в деревне и всё время питались молочной продукцией».

Узнав об адресной социальной помощи на основании соцконтракта, женщина подала документы. Говорит, не ожидала, что их рассмотрят в столь короткие сроки и уже через несколько месяцев перечислят на ее счет 40 тысяч рублей для покупки коровы. Теперь в хозяйстве – две кормилицы, что позволяет не только обеспечить себя молочной продукцией, но и заработать.

Ляйсан Сагидуллина: «Кроме этого стараемся излишки ехать и продавать на рынке. Сметана, творог, корот – это всё мы продаем».

По этой программе в Ишимбайском районе социальную поддержку получили 160 заявителей. На эти цели было выделено почти 6 с половиной миллионов рублей. Рассчитывать на помощь по соцконтракту могут также многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Сафиулла Гайнуллин, начальник отдела Республиканского центра социальной поддержки населения: «Чтобы воспользоваться этой помощью, гражданин должен соответствовать вышеназванным требованиям. Одно из них – это малообеспеченность. Чтобы его доход на каждого члена семьи не превышал прожиточного минимума».

У социального контракта есть и условия. В течение трех лет корову нельзя продать или пустить на убой. Ляйсан Сагидуллина говорит, что не поступила бы так в любом случае. Уж слишком вкусная сметана получается из молока.

Как говорил кот Матроскин из мультфильма «Простоквашино», корова, может быть, и государственная, а вот всё, что она дает: молоко, масло, творог, в том числе и телята – уже наше. Так и хозяйство Ляйсан Сагидуллиной 9 мая пополнилось на ещё одного теленка. Назвали его ласково – Катюша.

Источник: Bash.News