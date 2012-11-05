Как вырастить грушу в Башкирии?

Чтобы груша выдержала тяжелые климатические условия региона, нужно знать хитрости прививки дерева. Садовод из Аскинского района Альбина Фатихова выращивает 12 сортов груши и около 70 различных сортов яблонь. Понять, насколько деревья приспособлены к зимним холодам, помогают только эксперименты. Как увеличить урожай и не дать погибнуть неустойчивым к морозу деревьям, узнала корреспондент телеканала «БСТ».

И уже через пару лет дерево будет радовать садоводов своими плодами. Аскинский – один из северных районов республики. Альбина Фатихова вместе с мужем долгие годы мучились, оттого что груша вне зависимости от сорта не переживала зимние холода. Но решение спасти урожай нашлось.

Альбина Фатихова: «Выращиваем грушу на рябине. Для наших климатических условий это находка».

Сад семьи Фатиховых по праву можно назвать райским. Помимо грушевых деревьев, здесь выращивают яблони, сливу и вишню. В шутку свой сад Фатиховы называют экспериментальным.

Ильшат Фатихов: «У нас есть сорта, которые мы проверяем, переживут или нет, а потом будем отдельно высаживать».

Всего Фатиховы выращивают порядка 12 различных сортов груши и около 70 сортов яблонь. Одна из них, пожалуй, самая уникальная яблоня в саду. На ней привито 6 различных сортов. Изначально здесь росло дерево боровинка, к нему привили сорт анис алый. Деревья настолько срослись, что даже не видно место прививки. А это ветвь сорта подснежник, ежегодно она дает настолько большое количество плодов, что ветвь даже приходится перевязывать.

Для Альбины Фатиховой садоводство не просто хобби. Женщина работает учителем биологии в школе. Она нередко проводит уроки под открытым небом. Ботанику дети изучают в ее саду. Ученикам своего класса Альбина Варисовна дала необычное задание. Каждому вручила ростки разных сортов яблонь.

Назгуль Ярмухаметова, ученица 6 класса школы № 2 села Аскино: «У меня сорт анис алый, он даст плоды на 4-6 год. Поливать надо каждый день. Альбина Варисовна помогает, дает советы, как ухаживать».

Пока ученики только посадили свои первые яблони. Но каждый из них надеется, что любимому классному руководителю на последний звонок они подарят не только букет цветов, но корзину яблок, выращенных с любовью.

Источник: Bash.News