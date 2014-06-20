Как защитить себя от клещей?

Чуть больше 1000 человек на сегодняшний день обратились в медучреждения после укусов клещей. Такие данные приводит Роспотребнадзор. По данным специалистов, вирусом энцефалита у нас в Республике Башкортостан в прошлом году были заражены около 1% насекомых, а около 9% являлись еще и переносчиком боррелиоза, болезни, конечно же, безусловно, очень серьезной.

О том, как защититься от инфекции, передаваемой клещами, и что делать, если вас укусил клещ – мы поговорили в эфире главного телеканала республики с главным врачом республиканского центра эпидемиологии и гигиены Анной Казак.

Равиль Ватолин:

Если говорить, действительно, по ситуации с клещевым энцефалитом, в этом году каких данных ждете?

Анна Казак:

Сейчас еще рано говорить о прогнозах. Мы надеемся, все-таки, что не будет превышения порогов зараженности клещей по итогам 17-го года, но Республика готова: запланированы акарицидные обработки и вакцинопрофилактика активным ходом уже началась. Мы рекомендуем сейчас уже начинать прививаться и рассчитывать такие сроки, что не менее, чем за две недели до выезда на дачные участки, в лесополосу, куда-то в туристические походы человек должен прививаться. Сейчас самое время.

Равиль Ватолин:

Основной, так называемый “пик” этого выхода клещей, когда приходится?

Анна Казак:

В основном, это май и июнь, в это время основной пик обращаемости людей. Сейчас уже нужно прививаться.

Равиль Ватолин:

Прививаемся, соответственно, где, как, какие дозы, потому что появляется огромное количество медицинский центров, которые готовы подобную услугу, но больше кому доверяем?

Анна Казак:

Безусловно, сертифицированным специалистам: это может быть, как государственная, так и частная структура. Единственное, что нужно помнить, что до прививки необходима консультация врача. Без боязни в государственное либо частное учреждение обращаемся, консультацию врача получаем и там уже будут известны дозировка и какой вакциной привиться, так как есть несколько производителей. Поэтому медучреждения всем этим владеют.

Равиль Ватолин:

Ну, если граждане у нас внезапно опомнятся, что завтра, например, уезжать на пикник трехдневный и идут прям за день до выезда?

Анна Казак:

В таком случае прививаться уже поздно и нужно подумать о неспецифической профилактике, то есть одежда. Мы с Вами в том году говорили о том, что это обязательно должна быть гладкая одежда: брюки или штаны, заправленные в носки, сапоги, на рукавах резинки, ворот плотно завязан косынкой – это все препятствует проникновению клеща. И репелленты, которые можно наносить на кожу, которые отпугивают клеща и акарицидные средства, которые только наносятся только на одежду.

Равиль Ватолин:

Вот об этой обработке очень много ходит мифов и стереотипов: одни говорят, что эти средства не помогают и, соответственно, они не покупают их, другие говорят, что они очень хорошо помогают. Каково мнение специалистов?

Анна Казак:

Это мифы. Конечно, это помогает, то есть никто не говорит о том, что мы не должны проводить, выйдя из леса или находясь там, самообследование, обследование при помощи других людей, при приходе домой это обследование с раздеванием, обследование кожи у себя, у детей, в особенности, у детей волосистую часть головы.

Все эти мероприятия защитят от того, что вовремя найти, если он есть, и вовремя обратиться в лечебное учреждение.

Равиль Ватолин:

С наступлением тепла многие начинают выходить в парки и в различные лесополосы. У нас если в городе брать и в целом по республике, Вы говорили, что бюджет заложен на различные акарицидные обработки. Тем не менее, где, в первую очередь, в Уфе проводится и проводится ли, потому что много различных сообщений поступает? Ждем от Вас информацию.

Анна Казак:

Проводится обязательно. Бюджет Республики Башкортостан предполагает обязательную обработку рекреационных зон, зон отдыха людей – это обязательно все летние оздоровительные лагеря, чаще всего, и обязательно, это территория больниц, там, где есть лесополоса, и где есть соответствующие зоны отдыха с травяным покровом. Поэтому, это все мифы.

Республика думает, Республика планирует, деньги выделяются. Акарицидные обработки начинаются сразу же после схода снега. Сейчас у нас начались теплые дни, работа началась.

Равиль Ватолин:

Тогда закончим тему клещевую некоторыми советами нашим садоводам-любителям, которые выезжают к себе на дачу, что нужно? Скашивать траву?

Анна Казак:

Вы совершенно правы. Обязательно сейчас нужно убрать всю пожухлую прошлогоднюю листву, траву, потому что это тоже способствует содержанию, размножению возбудителей. И обязательно надеватьзащитнуюодежду, обязательно быть внимательными и еще, что немаловажно, мне хотелось бы обратить внимание, что заражение может происходить не только от присасывания клеща, еще элементарно пищевым путем.

Мы с Вами в том году говорили о козьем молоке. Это актуально остается по сей день. У нас в республике не было обращений. Тем не менее, напоминаю, что молоко нужно кипятить. Возбудители погибают при кипячении в течение нескольких минут. При доведении, то есть пастеризации молока, в течение 20 минут. При доведении до кипения они погибают быстрее, при пастеризации более низкие температуры, поэтому в течение 20 минут. То есть пить молоко можно только кипяченое или пастеризованное.

Равиль Ватолин:

И, соответственно, если вдруг поймали клеща на себе, что делаем? Кто-то полностью отрывает, кто-то приносит только заднюю часть, кто-то просто лапку принес.

Анна Казак:

Я напоминаю, что на исследования берутся только целые клещи, так как это влияет на результат. Для того, чтобы его правильно извлечь, конечно, проще всего обратиться к медикам и нужно это сделать. Обязательно не обрабатывать никакими веществами, маслами, лосьонами – ничем не обрабатывать. Максимально, что можно сделать, это положить влажную тряпочку в банку, лучше стеклянную и, если сразу нет возможности доставить клеща на исследование, то хранение в течение суток можно в холодильнике осуществлять. Клещ должен быть целый.

Если вдруг так случилось, что клещ не целый, то он признается по умолчанию зараженным. Все мероприятия проводите так, будто он заражен. То есть идете в травмпункт и проводится специфическое лечение.

Равиль Ватолин:

Еще раз телезрителям напомним: ни в коем случае ничем его не обрабатываем, не смазываем, приносим целым непосредственно в центр эпидемиологии и гигиены. Также у нас в Республике Башкортостан будет открыто несколько пунктов.

Анна Казак:

По республике у нас делаются в Нефтекамске, в Стерлитамаке, в Бирске, в Туймазах, и, разумеется, в Уфе. Работаем мы в сезон мая-июнь без выходных с 9.00-16.00 принимаем. В период спада наплыва и спада инфец.сезона по клещевому энцефалиту мы работаем как обычно: с 9.00-16.00 ежедневно, выходной – суббота, воскресение.

Равиль Ватолин:

Это очень важная информация.

Анна Казак:

Если в настоящее время у кого-то остались вопросы, наши эпидемиологи, кроме того и на сайте Роспотребнадзора можно найти и на нашем сайте информацию и позвонить по телефону, пообщаться с эпидемиологами. Телефоны: 8 (347) 287-85-06 и 8 (347) 287-85-08.

Равиль Ватолин:

Если клещевую тему мы закрыли, есть еще и мышиная лихорадка. Тоже, когда люди начинают активно убирать свои дачные участки тоже заражаются. Вот разъясните, пожалуйста, правила.

Анна Казак:

Основное правило – это, конечно же, личная гигиена. Сейчас все поедут на свои дачные участки, свои загородные дома, будут наводить порядок и, самое главное, по анализу предыдущих лет, самое главное, от чего люди заражаются – это несоблюдение личной гигиены. Нужно обязательно носить маску либо респиратор. Нужно наводить только влажную уборку. При обнаружении мышиного помета нужно предполагать, что опасность более велика и применять средства, мыть чаще руки, лицо обязательно. Только личная гигиена.

Равиль Ватолин:

Если мы говорим об основных болезнях, то, порой, у нас люди клеща вытащили, выкинули, думая, что “меня точно пронесет”, но какие-то симптомы мы давайте напомним при клещевом энцефалите и, соответственно, при мышиной лихорадке.

Анна Казак:

Клещевой энцефалит, обычно, в классике, это острое начало, лихорадка, озноб. Одним из явных признаков может быть боли в области шеи и в области груди и конечностей. Это гиперемия, то есть, покраснение лица. Надо сказать, что клиника может быть неспецифическая потому что все люди разные. У всех иммунный ответ может быть разный на данную инфекцию. Поэтому при любом подозрении, любом ухудшении самочувствия нужно обращаться к врачам в лечебное учреждение.

По мышиной лихорадке симптомы следующие: тошнота, рвота, лихорадка, повышение температуры тела. Сначала заболевание очень сложно идентифицировать с чем-то конкретным. Поэтому при ухудшении состояния особенно в весенне-летний период, при посещении лесов, дач, нужно обращаться к врачам.

Равиль Ватолин:

Напомним, что в случае, если вовремя обнаружили заболевание, вылечить его достаточно просто, верно?

Анна Казак:

Да. Инвальдизации, осложнений можно избежать совсем.

Равиль Ватолин:

Самое главное, напоминаем, что прививки у нас делают прямо сейчас.

Кстати, Центр работает по адресу: г. Уфа, ул. Шафиева 7, номер телефона 8 (347) 287-85-06 и 8 (347) 287-85-08. Если вы понимаете, что клещ присосался, либо хотите сходить проконсультироваться у эпидемиолога, то специалисты с удовольствием проконсультируют вас. Самое главное – не довести себя до того состояния, когда помочь медики Вам уже не смогут.

Источник: Bash.News