Летит туда, не зная куда

Чем вредна иностранная забава

Красивые, воздушные, романтичные… и очень пожароопасные – это китайские небесные фонарики. Если вы не запускали их сами, то наверняка видели, как поднимается ввысь предмет, похожий на миниатюрный купол воздушного шара, только без корзины. Он светится изнутри живым огнём и озаряет вечернее пространство мерцанием. Фонарики любят отправлять в полёт влюблённые парочки, гости свадеб и юбилеев.

Безобидное, на первый взгляд, развлечение наносит большой вред окружающему миру и легко может привести к серьёзному возгоранию. Не случайно в 2014 году постановлением Правительства РФ № 113 внесены изменения в Правила противопожарного режима. В частности, запрещается запускать «…неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъёма которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня». Запрет действует во всех населённых пунктах и на территориях, расположенных в менее ста метрах от лесного массива.

В заграничных странах, жители которых ощутили негативные последствия китайской экзотики на себе, фонарики вне закона. Например, в Германии, Аргентине, Колумбии, Испании, нескольких штатах США. Самое строгое наказание ждёт любителей небесной огненной красоты в Бразилии, где эта забава приравнивается к экологическому преступлению. Нарушителям грозит реальное лишение свободы.

Главный недостаток фонариков – абсолютная неуправляемость. Маленький факел на деревянном каркасе летит туда, куда велят ему воздушные потоки и переменчивый ветер. Нет никаких гарантий, что он приземлится в безопасном месте. Летом 2013 года из-за китайской диковинки выгорело 3,5 гектара красноярского заповедника «Столбы». Фонарик, спикировавший на чердак Эрмитажа, вызвал переполох в крупнейшем музее страны. Два года назад жители Давлекановского района Башкирии активно искали незадачливых романтиков: запущенный ими «сюрприз» едва не спалил два дома и сарай.

Как рассказал заместитель начальника 14-го отряда Федеральной противопожарной службы по РБ Вячеслав Ефремов, в нашем городе пожаров из-за китайских фонариков, к счастью, не зафиксировано. Но предосторожность с наступлением летнего сезона не помешает.

Много претензий к забаве у зоозащитников – дикие и домашние животные съедают несгорающую проволочную основу фонарика вместе с травой, а затем мучительно погибают. По сравнению с этим захламление территорий фрагментами легковесной игрушки выглядит не столь ужасно.

Следуя букве закона, «шарики с огоньком» в России окончательно не запрещены: их можно применять вдали от городов и деревень, в сухую и безветренную погоду на открытой местности. Запуск противопоказан, если рядом находятся здания и сооружения, линии электропередачи, деревья и рекламные щиты, аэропорт, дорожные магистрали. А теперь представим, много ли площадок в наших краях соответствует этим нормам?

– Если вы запустили китайский фонарик в неположенном месте, это нарушение правил пожарной безопасности, – комментирует заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Стерлитамаку Ирек Ибрагимов. – За нарушение предусмотрен штраф от двух до четырёх тысяч рублей. Мы не рассматриваем ситуацию, когда из-за фонариков загорится лес или выгорит хозяйственная постройка, пострадает чьё-то имущество. В этом случае придётся возмещать причинённый ущерб, сумма которого может быть в тысячи раз больше административного штрафа.

Н.ВАВИЛОВ