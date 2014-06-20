Летом – в лагерь!

С 1 по 28 июня в детском экологическом центре организуется бесплатный лагерь дневного пребывания. Режим работы: с 9 до 14.30; двухразовое питание (завтрак, обед). В программе – посещение кинотеатра, фитнес-центра, бассейна, драмтеатра, а также масса других познавательных и развлекательных мероприятий, организованных профессиональными педагогами.

Обращаться: ул.К.Маркса, 54, телефоны: 25-72-13, 8-987-143-18-50.