Ликбез по ЖКХ

Общественное движение «Защита жилищных прав граждан г.Стерлитамака» проводит приём граждан по жилищно-коммунальным вопросам по вторникам и четвергам с 16 до 19 часов в центре общественного контроля по адресу: ул.Худайбердина, 78, на шестом этаже (здание БТИ).

Приглашаются инициативные собственники, председатели и члены советов домов.