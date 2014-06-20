«Майская прогулка» – для всех!

20 мая в Стерлитамаке состоится «Майская прогулка». Этот вид активного отдыха в Екатеринбурге практикуют более 30 лет. Волонтёры Стерлитамака организуют «Майскую прогулку» с 2015 года. На этот раз она пройдёт под девизом «Испытай себя». Участникам предлагаются 5 маршрутов: пеший, веломаршрут, для слингомам, для людей с ограниченными возможностями, для любителей скандинавской ходьбы. Взрослых и детей ждут сюрпризы, новые впечатления и отличное настроение. Участие бесплатное. Старт – 20 мая в 10 часов на площадке перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена». Зарегистрироваться можно на ресепшене фитнес-клуба WORLD GYM (до 19 мая) или на старте.