«Моя компания делает город лучше»

Пять лет назад «Сода» и «Каустик» объединились в одно предприятие – акционерное общество «Башкирская содовая компания». Сегодня здесь работают 9 тысяч человек. А если учитывать мощную социальную программу завода, масштабные проекты по благоустройству, здравоохранению, образованию, спорту и культуре, можно смело сказать, что каждый житель Стерлитамака вовлечён в орбиту проектов БСК. Тем более что сегодня по инициативе компании на сайте «Стерлитамакнашобшийдом» полным ходом идёт голосование за лучшие проекты по семи номинациям. Каждый проект призван сделать наш Стерлитамак более красивым, комфортным и интересным городом для жизни.

В канун Дня химика мы решили спросить у заводчан-победителей конкурсов профессионального мастерства, что они больше всего ценят в работе Башкирской содовой компании.

МОЯ КОМПАНИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

Павел Хасанов, цех № 6, «Лучший электромонтёр»:

– Дети должны заниматься спортом, творчеством, должны направлять свою энергию в добрые дела. С этим все согласятся. Однако когда требуется выехать на соревнования, фестивали, выставки и т.д., появляется проблема с оплатой дороги. Расходы может потянуть далеко не каждая семья. И что тогда? Сказать: «Ты молодец, ты много трудился, но оплатить поездку на Всероссийский или Международный чемпионат мы не можем. Давай, ты просто продолжишь тренироваться». Такими словами разрушить детскую мечту очень легко, и я искренне радуюсь, когда узнаю, что моя компания помогла талантливым и способным детям, тому или иному коллективу съездить на соревнования или творческий фестиваль. Дети и их наставники едут туда одухотворённые: в них поверили. Эта вера, в дополнение к прочему, им очень помогает. Спасибо БСК, что идёт навстречу таким просьбам.

МОЯ КОМПАНИЯ ВСТРЕЧАЕТ ПРАЗДНИКИ СО ВСЕМ ГОРОДОМ

Рустам Илькин, цех № 45, «Лучший электрогазосварщик»:

– БСК помогает в организации праздника Дня Победы. В этом году компания выделила около 2 млн рублей на празднование: концертно-развлекательная программа на площади ГДК, фейерверк, форма для «Юнармии» и волонтёров, полевая кухня и т.д. «Звёздным» концертом всегда завершается День города. Популярных исполнителей приглашает БСК, салют – тоже наш подарок городу. С интересом жду День города: БСК – пять лет, думаю, будет что-то особенное…

МОЯ КОМПАНИЯ ПОМОГАЕТ В УЧЁБЕ И ТВОРЧЕСТВЕ

Виталий Приваленко, цех № 32, «Лучший токарь»:

– БСК поддерживает учебные заведения. Компания дарит компьютеры и оргтехнику, перечисляет средства на ремонт, благоустройство и оснащение, помогает организовать олимпиады и научные конференции. Химико-технологический колледж, политехнический техникум, СФ УГНТУ, профессиональный технологический колледж, КДЦ «Сода», Дворец пионеров и школьников – разным учреждениям помогла БСК.

МОЯ КОМПАНИЯ – ЛИДЕР

Альберт Кабаков, цех № 83, «Лучший аппаратчик производства «Сода»:

– БСК лидирует в производстве кальцинированной, пищевой и каустической соды, ПВХ и соляной кислоты. Экспорт наращивается, например, за минувший год он увеличился на 38 процентов. Возросло и количество стран, куда поставляется продукция предприятия, теперь их 42. Мы – среди крупнейших экспортёров Урала и Западной Сибири. БСК увеличила выпуск кальцинированной и каустической соды, бикарбоната натрия и соляной кислоты.

МОЯ КОМПАНИЯ ЗАБОТИТСЯ

Артур Усманов, цех № 85, «Лучший машинист насосных и компрессорных установок»:

– БСК направляет деньги на ремонт и оснащение больниц и поликлиник. Благодаря компании в травмпункте появилось новое современное оборудование, проведён ремонт. Отремонтированы здания больницы № 4 и детской больницы на средства, выделенные компанией. Эта новость порадовала и меня, и весь город. Все знают, что долгое время в здании не было ремонта, появились сырость, плесень и т.д., а ведь сюда направляются дети из восьми районов республики. Сегодня больницу не узнать: яркий фасад, качественная внутренняя отделка, обновлены инженерные сети, отопление… В общем, теперь в больнице тепло и комфортно. Когда я слышу, что БСК «пиарится» на этом ремонте, хочется сказать: пусть другие тоже начнут так «пиариться», пусть присоединяются – в Стерлитамаке найдутся здания, требующие реконструкции.

МОЯ КОМПАНИЯ ДЕЛАЕТ ГОРОД ЛУЧШЕ

Екатерина Гаврик, цех № 50, «Лучший лаборант»:

– Благодаря БСК в городе появилось самое красивое и уютное мес-

течко – сквер в исторической части города. Мы с семьёй очень любим там бывать. Вообще, это место стало центром притяжения, где часто можно встретить знакомых. Здесь невероятно красиво ночью: когда зажигаются огоньки, сквер становится совсем другим, кажется, что трансформируется. А зимой – точно из сказки. Такой сквер – лучший подарок городу и всем нам. К тому же, он познавательный – я говорю о стеле, где отображается история города. Сейчас, я знаю, БСК объявила конкурс проектов «Стерлитамак – наш общий дом». Победители получат гранты компании. Когда идеи будут реализованы, уверена, город станет ещё лучше. Снова с участием БСК.

МОЯ КОМПАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНА К ПРОБЛЕМАМ

Юрий Швецов, цех № 43, «Лучший слесарь КИП и А»:

– БСК помогает тем, кто больше всего нуждается в поддержке. Многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры… Например, неработающие ветераны компании получают материальную помощь – ежегодно компания выделяет десятки миллионов рублей, в 2016 г. эта сумма была больше 70 млн. Для оплаты лечения детей-инвалидов в клиниках выделено более 1,5 млн рублей. Помощь становится надеждой или спасением. Как можно не гордиться предприятием, которое так помогает? Я надеюсь, что компания всегда будет оставаться ответственной и внимательной к проблемам людей.

О.ИЛЬИНСКАЯ