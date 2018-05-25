На ПМЭФ-2018 Башкортостаном заключены соглашения на 30 млрд рублей



На XXII Петербургском международном экономическом форуме делегация Башкортостана, которую возглавил руководитель региона Рустэм Хамитов, заключила соглашений на общую сумму более 30 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главы республики.

В частности, были подписаны соглашения о расширении сотрудничества республики с ПАО НК «Роснефть», ПАО «КАМАЗ» и Агентством стратегических инициатив.

Кроме того, Правительством республики подписаны документы по инвестиционным намерениям. В их числе – соглашения с ООО «Башмилк Агро», ООО «Олеокемикс», ООО «Фермерская мясопромышленная компания» и ООО «САВА-Агро-Усень» по реализации проектов в сфере АПК, с Уральской компанией индустриального строительства по созданию завода ЖБИ в Уфе, с ООО «Юнистрой» по организации цеха розлива и производства косметических и текстильно-вспомогательных веществ в Благовещенске, с корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» по разработке карьера строительного камня.

Корпорация развития РБ заключила соглашения о сотрудничестве с компаниями SALIZ, Red Fox и Группой ПОЛИПЛАСТИК.

На полях форума состоялись переговоры с руководством Торгово-промышленной палаты России, Агентства по технологическому развитию, Аналитического центра при Правительстве России, Ассоциации инновационных регионов России, концерна «Алмаз – Антей», группы компаний «Русагро», пивоваренных компаний Heineken и AB InBev Efes, а также с заместителем Председателя Внешэкономбанка, руководителем программы «Комплексное развитие моногородов» Ириной Макиевой и генеральным директором Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым.

– На площадке этого форума было достаточно много встреч. Тематика самая разная – инфраструктура, научно-техническое сотрудничество, технологическое развитие наших предприятий, новые проекты в этой части, вопросы развития агропромышленного комплекса и многое другое, – рассказал Рустэм Хамитов. – Мы видим неподдельный интерес к нам, желание инвесторов и производственников