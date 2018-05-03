Новый Посол Вьетнама в России: «Башкортостан – первый субъект Российской Федерации, который я посещаю»

Башкортостан стал первым регионом, который посетил новый Посол Вьетнама в России Нго Дык Мань, назначенный на эту должность в начале 2018 года. Об этом он сообщил сегодня на встрече с Главой республики Рустэмом Хамитовым.

– Башкортостан – первый субъект Российской Федерации, который я с удовольствием посещаю. Я приехал сюда, чтобы своими глазами увидеть ваши успехи, ещё больше узнать о возможностях сотрудничества между Вьетнамом и Россией, в том числе с вашей республикой, – сказал Нго Дык Мань. – Сюда я прилетел вчера ночью, но уже успел посмотреть город. Уфа – очень красивая. А тёплый приём, который Вы нам оказали, я как Посол никогда не забуду.

Нго Дык Мань отметил, что у Вьетнама и России есть большой потенциал для развития. Поэтому необходимо вместе работать, чтобы поднять на новый уровень эти продуктивные взаимоотношения.

– Республика под Вашим руководством достигла больших успехов. Знаю, что Башкортостан – один из самых развитых субъектов Российской Федерации. У Вас есть большие возможности, связанные с природными ресурсами – нефтью, газом и т.д. Здесь живут много вьетнамцев, которые окончили Уфимский государственный нефтяной технический университет, – сказал Посол. – Думаю, что у нас есть все возможности для укрепления сотрудничества. А тот факт, что вьетнамская корпорация ТН Group уже начала реализацию здесь масштабных инвестпроектов, говорит о том, что в республике созданы благоприятные условия и для других вьетнамских бизнесменов, которые хотят сюда инвестировать.