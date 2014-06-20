О тех, кто шагнул за горизонт

Не преодолеешь себя – не победишь!

Когда был открыт катализатор творческой энергии – состязание мастеров, – у многих появилась возможность шагнуть за горизонт обыденного и привычного: спортсмены устанавливали новые рекорды, ювелиры, музыканты и актёры создавали уникальные шедевры.

Мы беседуем о пользе соревнований с победителями республиканского конкурса педагогов – О.А.Саргаевым, Н.В.Пестовой, Р.Т.Галиевой.

НЕ ТЕПЛИЧНЫЙ Я ЦВЕТОЧЕК!

Олег Андреевич Саргаев победил в конкурсе «Молодой учитель-2018». Он говорит о себе:

– Я из поколения детей ЕГЭ. Это совсем другой народ.

– Целеустремлённые прагматики, которые знают, что учить, для чего и в каких рамках. Они далеко не романтики – за туманом и запахом тайги не поедут.

– Поколение ЕГЭ – не тепличные цветочки. Они выбирают английский язык, информатику и точные дисциплины, поэтому с логикой и общей картиной мира у них всё в порядке. Да, эти ребята не романтики, зато имеют собственные взгляды и умеют их отстоять. Учителя они будут уважать за ум, эрудицию и чувство юмора.

Как найти подход к ним? Мой первый шаг – общение. Если детям комфортно общаться со мной, всё может получиться. На уроке обычно складывается шутливая обстановка. Я никого не принуждаю и не заставляю что-то сделать или выучить. Ребята делают всё сами и с большой охотой. Информатика – предмет современный, развивающийся. Она развивается быстрее, чем физика. Это не может не привлекать.

– У вас есть любимчики?

– Ко всем детям я отношусь одинаково. Но мне нравится с ними шутить.

– Как?

– Девочки лучше пишут ОГЭ и ЕГЭ. Я намеренно ставлю их выше мальчиков. Это мальчишек задевает и стимулирует на учебные подвиги. Уверен, что без женщин в коллективе и без девочек в классе невозможно развиваться.

– В дореволюционных гимназиях преподавали мужчины, в современных школах они редко встречаются. Это сказывается на дисциплине и качестве образования?

– Всё зависит от человека, от уровня его образования и личностных качеств. У такого педагога подросток не только усваивает знания, но и учится быть человеком. Мой учитель – Риф Рахимович Тажиев, которого я глубоко уважаю, и в гимназии поставил себе цель: стать на него похожим. Поэтому я и выбрал профессию учителя, а ещё потому, что в институте понял: я могу научить и сделать понятным трудный материал.

– Что вам дал педагогический конкурс?

– Лично мне – профессиональный рост, новых друзей, повышение статуса, уважение коллег.

МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО Я МОГУ ПРЕПОДАВАТЬ ФИЗИКУ

Надежда Владимировна Пестова преподаёт физику в лицее № 1. На республиканском конкурсе педагогов она победила в номинации «За успешное использование ИКТ».

– Надежда Владимировна, было время, когда считалось, что женщина-физик – это нонсенс. Сейчас не так?

– Наверное, везде по-разному. Мне, например, приходилось доказывать, что я могу преподавать физику. Мои ученики помогали в этом. Хорошая успеваемость учащихся, их горящие глаза – верное доказательство состоятельности педагога.

– Вы стали педагогом намеренно или так сложились обстоятельства?

– В семье были уверены, что я стану учителем. Когда я училась в гимназии, в физике мне нравилась математика. Построенная физическая модель описывалась языком математики. Она также прогнозировала физические явления. Это было удивительно! Математика прямо-таки оживала в физике. Этим открытием хотелось поделиться. Так я стала учителем.

– Физика – это необходимый для всех предмет или только для склонных к нему детей?

– Порой мы не замечаем, насколько физика вошла в нашу жизнь. Она буквально на каждом шагу! Физика в школе – предмет, выполняющий не только познавательную роль, но и развивающую, воспитывающую. Кроме математического она имеет мощный гуманитарный потенциал, который развивает мышление, формирует мировоззрение, ведь целостная картина мира раскрывается именно через законы физики.

– Чем стал для вас конкурс «Учитель года»?

– Он открыл мне горизонты, о которых я раньше и не подозревала, направления роста. Показал, как работают другие и что из их опыта можно перенять. Одним словом, конкурсы не дают нам вариться в собственном соку.

НА УРОКИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА ПРИХОДЯТ РУССКИЕ РЕБЯТА

Римма Танзиловна Галиева победила в конкурсе «Учитель года татарского языка». Она преподаёт в школе № 20. Дети так отзываются о её уроках:

– На уроках татарского языка нам очень хорошо. Уютно. Интересно узнавать истории о словах.

– Римма Танзиловна рассказывает нам сказки. Мы учим стихи, пишем исследовательские работы. Нам интересно на её уроках.

– Когда я вырасту, тоже стану учителем, как Римма Танзиловна. Буду так же любить детей, как она любит нас.

– Римма Танзиловна, ваши ученики мне рассказали, что к вам на уроки учить татарский язык приходят русские дети. Это так?

– Это правда. Они наслушались рассказов одноклассников и пришли изучать татарский язык.

– Чем вы привлекаете современных ребятишек, которых, кажется, ничем не удивишь?

– На уроках мы изучаем не только язык, но и культуру, и литературу татарского народа. Язык без истории и культурных традиций не существует. Я связываю историю народа с развитием языка. Это очень увлекательное занятие. Изучаем мы и биографии русских писателей, композиторов и учёных, имеющих татарские корни.

– Например?

– Николай Гаврилович Чернышевский, Николай Михайлович Карамзин, Гавриил Романович Державин, Александр Васильевич Суворов, Иван Алексеевич Бунин, Сергей Васильевич Рахманинов. Этот список можно продолжать. Ребятам интересно узнавать историю предков великих людей, о том, когда и почему они пришли на службу к русскому царю. То же и с историей слов. Этимология раскрывает нам их тайны. В русском языке много заимствований из татарского языка. Например, слово «карандаш» состоит из двух татарских слов: «кара» – «чёрный» и «даш» – «камень». Из татарского языка в русский пришли слова казна, деньги, алтын, айда, сундук, сарафан и т.д. Детям нравится заниматься этимологией. Каждое новое открытие вызывает бурный восторг.

– Литературой вы тоже занимаетесь?

– Сейчас мы изучаем творчество Габдуллы Тукая. И о татарском фольклоре тоже не забываем. Но мы не только читаем сказки, легенды, исторические сказания. Мы их инсценируем.

– Что вы можете сказать об учительском конкурсе?

– Он был для меня как испытанием, так и незабываемым праздником, подарившим радость общения с единомышленниками.

Евгения ДЬЯКОНОВА