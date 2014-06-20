Один на пожаре не боец!

Отметили профессиональный праздник

Все, кто побывал на празднике наших пожарных, называли его необычным, ярким и весёлым. Ещё бы! Целый полк музыкантов играл марш. Золотые каски так и сверкали на весеннем солнышке. Рядом – добры молодцы и красны девицы класса МЧС лицея № 1, дружина юных пожарных гимназии № 4 и школы № 7.

Эй, пожарная команда, поторапливаться надо!

Открыл торжество начальник Главного управления МЧС России по РБ генерал-майор внутренней службы М.Р.Латыпов:

– В этом году исполняется 100 лет советской пожарной охране. В далёком 1918 году В.И.Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнём». В этом документе отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных мероприятий. Обращалось внимание на всестороннее развитие пожарной профилактики. «Искру туши до пожара, беду отводи до удара», – гласит народная мудрость.





Ну, а девушки? Они тоже героические

Пожарная система совершенствуется с каждым годом. Это позволяет справляться со всеми происшествиями.

Марат Раисович поздравил коллег с юбилеем и пожелал всего наилучшего.

Поздравить юбиляров приехал глава администрации ГО В.И.Куликов:

– 30 апреля 1649 года царём Алексеем Михайловичем был подписан «Наказ о Градском благочестии». Этим наказом впервые вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров.

На заре Советской власти в 1918 году был подписан Декрет об организации пожарной охраны.

Постоянный риск для пожарных называется простой работой. Вы первыми оказываетесь на линии огня. Огромное вам спасибо от имени всех горожан.

Горят на солнце каски, мы вышли на парад!

Выступления гостей время от времени прерывались церемонией награждения. За смелость и решительность, высокий профессионализм и добросовестную службу лучшие из лучших были награждены почётными медалями МЧС России «За содружество во имя спасения», памятными медалями «85 лет гражданской обороне», «100 лет пожарной охране», благодарственными письмами, грамотами и дипломами.

Особенно приятно было смотреть на молодых людей, которые отличились в конкурсах, соревнованиях, проявили смелость в экстремальных ситуациях. Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по РБ вручили Камилю Ханмурзину.

11 декабря прошлого года студент нефтяного университета Камиль Ханмурзин во время пожара, случившегося в одном из домов деревни Кантюковки, не дожидаясь посторонней помощи, разбил окно и вытащил из огня пожилого мужчину.

За почётные места и активное участие в республиканских конкурсах юных пожарных дипломы и почётные грамоты получили пожарные дружины гимназии № 4 и школы № 7, а также ученики школ №№ 2, 15, 26, 33, 20, лицея № 1 и школы села Ишпарсово.

Завершился праздник традиционным соревнованием пожарных, которые ещё раз показали, что укротители огня – люди особого склада, подчиняющие стихию воле и силе сплочённого коллектива: один на пожаре не боец!

Евгения ДЬЯКОНОВА