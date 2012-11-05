Ограничат движение

В связи с ремонтом дорог по ул.7 Ноября (от ул.Кочетова до ул.Баумана), ул.Кочетова (от ул.Лесной до ул.7 Ноября), ул.Народной, ул.Дежнева и 1 проезду (от ул.Шамсутдинова до ул.Приветливой), ул.Сагитова (от ул.Гоголя до ул.Островского), ул.Сагитова (от ул.Ильича до ул.Уткина), ул.Аэродромной (от ул.23 Мая до ул.Полевой), ул.Чапаева (от ул.Полевой до ул.Островского) будет ограничено движение транспорта с 31 мая до окончания работ.

РСУ ДОР