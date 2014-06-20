Ольга Бузова в Уфе заставила фанатов 1,5 часа ждать своего выступления

Фанатам певицы Ольги Бузовой пришлось 1,5 часа ждать выхода своего кумира на сцену. Концерт вызвал немалый ажиотаж. Судя по кадрам из зала, зал “Огней Уфы” забит полностью.

Концерт по планам должен был начаться в 19:00. Фанаты набились в зрительный зал задолго до этого времени. После стало ясно: певица не сразу выйдет на сцену. При этом, находясь в душном зале, многие поклонники могли наблюдать, как девушка выкладывает stories о своих приключениях в Уфе. Оглядываясь вокруг многие зрители заверили, что видели на балконах светскую львицу Евгению Машко. Стоит отметить, что певица все-таки предупредила своих поклонников о задержке концерта в соцсетях. Со слов Бузовой, причины этому – технические.

Выступление началось только спустя полтора часа. Все это время поклонники неоднократно звали певицу на сцену. Напомним, Ольга Бузова приехала в город сегодня днем. Она поселилась в отеле “Парк Сити”, где ее встретили чак-чаком, кураем и башкирскими танцами. Кстати, ранее концерт был анонсирован в “Уфа-Арене”, однако, планам организаторов не суждено было сбыться.

В начале своего выступления Бузова поблагодарила поклонников за оказанное внимание. По ее словам, ее здесь ждал крайне теплый прием. Особенно она отметила множество поздравительных открыток и чак-чак, доставленный к ней в гостиницу.

Источник: Bash.News