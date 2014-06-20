Они не только читают, но и пишут

Подведены итоги конкурса «Рыцари золотого пера»

Вот уже в одиннадцатый раз городской конкурс юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера» объединил талантливых ребят, которые способны не только читать хорошие книжки, но и выражать свои мысли на бумаге, а чувства – на сцене. В этом году в конкурсе участвовали 274 школьника и студента. Сам конкурс был экспериментальным: количество письменных работ организаторы ограничили, зато пригласили всех желающих попробовать свои силы в номинации «Художественное слово», то есть в декламации произведений известных авторов.

Артём Матвеев читает стихотворение «Скрипач»

Но сначала о слове написанном. Много ярких и запоминающихся работ было представлено в основных номинациях. Жюри пришлось основательно потрудиться, чтобы определить лучших из лучших. Мне бы хотелось остановиться на нескольких произведениях, которые впечатлили более всего.

Любимая многими «Свободная тема» стала экспериментальной площадкой для юных прозаиков и поэтов, сочинивших рассказы и сказки, эссе и стихи, дерзавших, мысливших и творивших под стать настоящим мастерам слова.

Роман Ишбулдин, ученик 11 класса школы № 16, работа которого была отмечена в номинации «Поэзия», в одном из своих стихотворений затрагивает тему любви и разлуки, жизни и смерти:

Говорят, душа, рождаясь,

Вновь проделывает путь,

По которому могла бы

Дорогих людей вернуть…

…Я бы облаком родился.

Над твоею головой

Проплывал бы днём и ночью,

Лишь бы ты была со мной.

Его ровесница Яна Жигалова, воспитанница литературного объединения «Родник», в своём написанном верлибром стихотворении «Это уходит эпоха» рассказывает о судьбе старого дома, который должен быть снесён. Его снос герой стихотворения переживает как уход близкого, по-настоящему родного человека.

В номинации «Проба пера. Проза» блеснула ученица 11 класса из объединения «Родник» Илиза Насибуллина. Её рассказ «Мнимая подруга» – история о виртуальных отношениях, так и не ставших настоящей дружбой. Героиня рассказа вовремя убеждается, что жестоко ошиблась, и возвращается в мир реальных друзей и взаимоотношений, которыми пронизана жизнь всякого нормального человека.

Выбивается из общего ряда пронзительный рассказ Дарьи Савельевой (11 класс, 2-я гимназия) «Что будет, если завтра я умру?». Старшеклассница внезапно осознаёт, что мир шире и богаче, чем её приучили считать семья, школа, репетиторы и обстоятельства. Зажатая в прокрустово ложе подготовки к ЕГЭ, девушка вдруг понимает, что жизнь хрупка, прекрасна и непов-

торима, как весенний первоцвет. И она сбегает с занятий, чтобы попытаться прожить один день на воле – бродить по пустынным улицам, ехать в общественном транспорте, никуда не торопясь, смотреть в окно, читать хорошие книжки не по программе, завести кошку или собаку… Это очень глубокая, философская вещь, написанная доступным языком, искренняя и трогающая душу.

Прозу пытаются сочинять не только старшеклассники, но и малыши. Работа первоклассника 3-го лицея Вячеслава Куколева называется «Семья – самое дорогое и важное, что у меня есть».

«Меня зовут Слава. У меня большая и дружная семья. У меня есть мама, папа, бабушка и дедушка, тётя Алёна и дядя Ильдар, тётя Марина и дядя Ильгиз, а ещё мои двоюродные сестрёнки – Карина, Лия, София и Полина. Почти все девочки младше меня, поэтому я часто присматриваю за ними и защищаю их. Моя бабушка – лучшая! У них с дедом большой дом с садом, беседкой и качелями, там так здорово отдыхать летом! Бабушка покупает мне сладости, забирает из школы и почти никогда не ругает! Глава нашей большой семьи – мой дедушка. Когда мы собираемся на семейные субботние ужины, он всегда сидит во главе стола. Самый главный человек для меня – моя мама! Она мечтает, чтобы я вырос порядочным, уважающим людей человеком. Она – мой лучший друг! Только мой папа живёт и работает в другом городе, и я редко его вижу. Когда он приезжает, то возит меня в школу, а ещё мы вместе с ним ездим в бассейн или на речку».

По-моему, это написал счастливый человек, для которого и вправду важны поддержка и забота его семьи.

Среди работ, посвящённых 100-летию системы дополнительного образования, нельзя не отметить творческую работу шестиклассника 8-й школы Тимура Сагитова «Курай – моя отрада». Мальчик делится с читателями историей своей жизни. По состоянию здоровья он не может учиться в школе и находится на домашнем обучении. Ему нельзя заниматься спортом, танцами, плаванием. Но он нашёл себе дело по душе, встретив учителя Динара Уразаевича Абдуллина, который стал для Тимура другом и наставником по жизни.

«У нас с учителем одни увлечения, мы оба любим рыбалку, природу, общаемся на башкирском языке, это для меня очень важно, так как я люблю и уважаю свой язык. Он рассказывает мне об истории и культуре Башкортостана, но самое главное, он научил меня играть на курае, – пишет мальчик. – Посмотришь на курай – маленькая дудочка с дырочками, а сколько в нём силы духа, мужества! Когда играю на курае, я – счастливый человек, несмотря на мою болезнь, боль, отчаяние».

Награждение «Рыцарей пера»

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 мая 2018 года)

Марина ВОРОНОВА