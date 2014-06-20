Открыли футбольный сезон

В воскресенье открылся новый футбольный сезон в чемпионате Башкортостана 2018 года: команда клуба «Стерлитамак-2» принимала футболистов ФК «Ишимбай» (на снимке).

На торжественном открытии соревнований футболистов и болельщиков приветствовали и поздравили президент ГФК «Стерлитамак» Елена Семёнова и руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Серебряков.

Воспитанники тренера Александра Феофанова вышли на поле в привычном составе. Во главе – играющий (второй) тренер и опытный вратарь Александр Прокудин.

Да, матч завершился вничью – 0:0. Но игра получилась интересной, хотя глаз искушённого любителя футбола, может, и не порадовала. Было на поле много борьбы, столкновений. Непросто пришлось арбитру, щедро раздававшему «горчичники» (жёлтые карточки предупреждений) и всё-таки допустившему ряд ошибок – строгий инспектор матча В.Н.Васильев написал в блокноте не одну страницу замечаний.

Более опытные, взрослые игроки команды гостей объективно были сильнее, имели почти всю игру территориальное преимущество; раза три молодую местную команду спасал от неприятностей вратарь Александр Прокудин. У ворот ишимбайцев опасные голевые моменты если и возникали, то наши ребята слишком волновались, торопились, поэтому были не точны в передачах и ударах по цели. Лишь в последние десять минут стерлитамакцы активизировались в атаке, даже возникло ощущение, что вот-вот забьют. Нет, голов в этом матче мы не увидели, но команда-дебютант первое очко в свой актив получила. С чем верные фанаты стерлитамакского футбола и поздравили наших ребят! А Елена Николаевна Семёнова, будучи ещё и секретарём первичной организации местного отделения единороссов, вручила от партии «Единая Россия» призы лучшим игрокам матча (в команде «Стерлитамак-2» лучшим признан Владимир Калабугин).

19 мая во втором туре чемпионата республики ФК «Стерлитамак-2» будет принимать туймазинский «Спартак». Напоминаю, что «Стерлитамак» (тренер Альберт Губайдулин) свою первую официальную игру в новом сезоне проведёт 22 мая в Учалах с «Горняком», 25 мая играет в Уфе с «Юниор-ГТУ». Наших прославленных чемпионов дома мы увидим только 2 июня в дерби «Стерлитамак-1» – «Стерлитамак-2».

Олег ПЕРШИН