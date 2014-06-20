Открыт новый мотосезон

Вот и наступило время тех, для кого новые горизонты – смысл жизни, а мотоцикл – самый лучший друг, кем движут свобода и свежий ветер, – время байкеров. Второй год подряд открытие нового мотосезона превращается в грандиозный праздник для профессионалов и любителей мотоспорта.

«СТАЛЬНЫЕ ПРИЗРАКИ»

Сонные улицы субботнего Стерлитамака нарушили рокот и шум десятков мотоциклов. Горожане провожали любопытными взглядами группу брутальных мужчин в джинсе и коже на хромированных монстрах. Особый интерес у публики вызывали прекрасные представительницы байкерской группы, как сидящие на пассажирских местах, так и самостоятельно управляющие двухколёсными железными конями. Виновники переполоха – «Стальные призраки» (стерлитамакский мотоклуб) – организованной колонной двигались на праздник за Бельский мост.

МОТОГОНКИ КАК ПОВОД

За мостом в паре десятков метров от реки Белой раскинулась широкая ровная трасса для спидвея. Сюда съехались мотогонщики и зрители со всех уголков республики: Уфы, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, Бирска, Стерлитамака. Спортсмены осматривали трек и готовили технику к открытой показательной тренировке. Зрители выискивали в толпе знакомые лица, разглядывали невиданные образцы самодеятельной конструкторской мысли и их гордых владельцев.

– Для нас это возможность встретиться с друзьями, с которыми мы не виделись с прошлого года, – довольная улыбка оживила суровое байкерское лицо. – Ребята хвастаются по-новому оформленными или полностью переделанными серийными моделями мотоциклов, делятся новостями.

Наконец, спортсмены готовы, и начинается заезд. Высокая скорость и прыжки всех уровней сложности заворожили зрителей, старающихся не упустить ни одного момента, несмотря на летящие со стороны трека комья земли и пыль. По результатам двух заездов определились победители: Евгений Тарасов, Александр Соколов и Сергей Поленок – все стерлитамакцы.

– Открытие мотосезона – это, в первую очередь, праздник для зрителей, – отмечает Сергей Поленок. – К сожалению, в Стерлитамаке проходит очень мало мероприятий, связанных с мотоспортом. Поэтому каждое из них превращается в событие для любителей спидвея. Во-вторых, это хорошая тренировка для самих спортсменов в преддверии чемпионата Республики Башкортостан по мотокроссу. И, в-третьих, такое масштабное открытие мотосезона – повод показать водителям, что на дорогах появились байкеры.

К.СЕВОСТЬЯНОВ