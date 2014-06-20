Открыта мемориальная доска М.П.Шабалтину

8 мая, в канун Дня Победы, на доме № 47 по ул.Комсомольской была открыта мемориальная доска в память известного скульптора нашего города Михаила Павловича Шабалтина. Открывая митинг, депутат Госдумы III созыва Мидхат Хакимов (на фото) особо подчеркнул тот факт, что инициатива городского совета ветеранов смогла осуществиться, в первую очередь, благодаря поддержке администрации города. Увы, не все, кто выступил с обращением увековечить память скульптора, смогли дожить до этого памятного дня: как бывший директор треста «Стерлитамакстрой», почётный гражданин города В.И.Ядренников. Василий Иванович всегда с огромным уважением относился к Михаилу Павловичу. Ведь они делали общее дело: В.Ядренников строил город, а М.Шабалтин украшал его.

Об этом и многом другом говорили в тот день люди, пришедшие на открытие мемориальной доски: бывший директор РСУ ДОР В.И.Кулаков, почётный гражданин города А.С.Семёнов, представители администрации города, общественности, родные и близкие скульптора, его друзья, коллеги.

Заместитель главы администрации Альберт Наилевич Шайхутдинов и сын скульптора Виктор Михайлович Шабалтин (на фото) торжественно снимают белое покрывало с мемориальной доски (работа Александра Сергиенко). Перед глазами собравшихся возникает портрет скульптора на фоне его знаменитого мемориального комплекса «Вечный огонь».

М.П.Шабалтина называли солдатом-скульптором и воином-ваятелем. Он знал о войне не понаслышке. С первого дня был на передовой. Видел врага сквозь прицел пулемёта. А потом разведчиком ходил за линию фронта. Доводилось биться с врагом и врукопашную. Вернулся в 1943-м после тяжёлого ранения.

Сноха скульптора Галина Шабалтина напомнила, что он воспитал целую плеяду талантливых скульпторов и архитекторов, таких, как Канаев, Харичков, Дёма… Обрадовал всех председатель совета ветеранов города Талгат Габитов, сообщив о том, что недавно принято решение увековечить память скульптора в названии одной из будущих улиц Стерлитамака.

«В этом здании была маленькая каморка, в которой до последних дней жизни творил Михаил Шабалтин – работник РСУ ДОР, – сказал бывший заместитель главы администрации города Николай Журин. – Здесь рождались многие его шедевры, которые ныне украшают наш город».

А след он оставил яркий: памятники героям революции на пятой версте, освобождению Стерлитамака по ул.23 Мая, Салавату Юлаеву напротив кинотеатра «Салават», Шагиту Худайбердину на улице, носящей его имя… Работы М.Шабалтина можно увидеть в Стерлибашевском, Гафурийском, Ишимбайском районах. Но главное его творение, ставшее поистине символом города, это, конечно, мемориал «Вечный огонь». Здесь проводятся торжественные церемонии. Сюда приходят молодожёны, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти подвигу наших отцов, дедов и прадедов. Здесь назначают встречи влюблённые. Молодёжь ласково называет это место «свечкой». И в этом нет ничего скабрёзного. Ведь свеча всегда была символом веры, надежды, любви. И памяти. И пока горит свеча на главной площади города, в сердцах жива память о великом подвиге народа. А значит, и память о скульпторе-самородке Михаиле Павловиче Шабалтине.

Фаяз ЮМАГУЗИН