Первый вьетнамский космонавт отдохнёт в санатории «Красноусольск»



Первый вьетнамский космонавт Фам Туан отдохнёт и пройдёт оздоровительные процедуры в санатории «Красноусольск». Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык Манем.

– Этим летом в рамках укрепления дружественных башкирско-вьетнамских отношений готовится приезд в республику первого вьетнамского космонавта Фам Туана, – сказал руководитель региона. – У нас в санатории «Красноусольск» он будет отдыхать, оздоравливаться. Многие космонавты отдыхают в этом санатории после полёта в космос, восстанавливают своё здоровье. Так что мы ждём Фам Туана.

Фам Туам – первый вьетнамский космонавт. В 1979 году он был отобран для участия в советской программе «Интеркосмос». Получив подготовку, в июле 1980 года он участвовал в полёте на борту кораблей «Союз-37», «Союз-36» и орбитальной станции «Салют-6».